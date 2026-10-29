Недорогий Android-смартфон із чудовою камерою: названо найкращий варіант у 2026 році

Xiaomi 15T пропонує передові можливості мобільної фотографії без необхідності переплачувати за повноцінні топові флагмани.

Xiaomi 15T став головним вибором експертів CHIP серед недорогих Android-смартфонів з хорошою камерою. Пристрій пропонує якісну зйомку, потужний процесор і яскравий OLED-екран, а його ціна починається від 429 євро.

Щоб робити якісні фотографії, не обов’язково купувати дорогий флагман від Apple чи Samsung. Сучасні смартфони середнього рівня здатні забезпечити високу деталізацію, природну передачу кольорів і хороший контраст, дійшли висновку експерти.

Смартфон отримав потрійну основну камеру з оптикою Leica. До її складу входять головний сенсор на 50 Мп з оптичною стабілізацією зображення, 12-Мп надширококутний модуль і 50-Мп телеоб'єктив із двократним оптичним зумом. За результатами тестувань CHIP, камера отримала оцінку 1,6 бала, а загальна оцінка смартфона склала 1,5 бала. У системі оцінювання видання менші значення відповідають кращим результатам.

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Xiaomi 15T створює деталізовані знімки з виразними кольорами та чіткими контрастами. Власникам доступні два колірні профілі Leica: Vibrant робить відтінки більш насиченими, а Authentic забезпечує стриманішу передачу кольорів. Фронтальна камера на 32 Мп забезпечує високу деталізацію автопортретів і якісне зображення під час відеодзвінків.

Окрім якісної камери, Xiaomi 15T пропонує 6,8-дюймовий OLED-дисплей із роздільною здатністю 2772×1280 пікселів і частотою оновлення 120 Гц. Екран відрізняється високою яскравістю та насиченими кольорами.

За продуктивність відповідає процесор Dimensity 8400-Ultra. Його можливостей достатньо для повсякденних завдань та вимогливих ігор, хоча за потужністю він поступається найкращим флагманським чіпам. Акумулятор забезпечує до 16,5 годин роботи в тесті CHIP. Підтримується дротова зарядка потужністю 67 Вт, що дозволяє повністю зарядити пристрій приблизно за 54 хвилини.

Серед інших особливостей – підтримка 5G, eSIM, NFC та Wi-Fi 6E, стереодинаміки та захист від пилу й води за стандартом IP68. Виробник також обіцяє випускати оновлення безпеки до 2031 року.

Раніше експерти обрали найкращі недорогі Android-смартфони з підтримкою бездротової зарядки. Якщо раніше бездротова зарядка вважалася привілеєм дорогих флагманів, то у 2026 році індустрія остаточно стерла цю межу.

УНІАН писав, що недорогий Android-смартфон пропрацював 32 години поспіль і потрапив до Книги Гіннеса. Гаджет із доступної цінової категорії отримав батарею BlueVolt з величезною ємністю 10 000 мА·год.

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