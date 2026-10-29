Недорогий Android-смартфон із чудовою камерою: названо найкращий варіант у 2026 році

Xiaomi 15T став головним вибором експертів CHIP серед недорогих Android-смартфонів з хорошою камерою. Пристрій пропонує якісну зйомку, потужний процесор і яскравий OLED-екран, а його ціна починається від 429 євро.

Щоб робити якісні фотографії, не обов’язково купувати дорогий флагман від Apple чи Samsung. Сучасні смартфони середнього рівня здатні забезпечити високу деталізацію, природну передачу кольорів і хороший контраст, дійшли висновку експерти.

Смартфон отримав потрійну основну камеру з оптикою Leica. До її складу входять головний сенсор на 50 Мп з оптичною стабілізацією зображення, 12-Мп надширококутний модуль і 50-Мп телеоб'єктив із двократним оптичним зумом. За результатами тестувань CHIP, камера отримала оцінку 1,6 бала, а загальна оцінка смартфона склала 1,5 бала. У системі оцінювання видання менші значення відповідають кращим результатам.

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Xiaomi 15T створює деталізовані знімки з виразними кольорами та чіткими контрастами. Власникам доступні два колірні профілі Leica: Vibrant робить відтінки більш насиченими, а Authentic забезпечує стриманішу передачу кольорів. Фронтальна камера на 32 Мп забезпечує високу деталізацію автопортретів і якісне зображення під час відеодзвінків.

Фото Xiaomi 15T 29 жовтня 2026
Фото Xiaomi 15T 29 жовтня 2026
Фото Xiaomi 15T 29 жовтня 2026
Фото Xiaomi 15T 29 жовтня 2026
Фото Xiaomi 15T 29 жовтня 2026

Окрім якісної камери, Xiaomi 15T пропонує 6,8-дюймовий OLED-дисплей із роздільною здатністю 2772×1280 пікселів і частотою оновлення 120 Гц. Екран відрізняється високою яскравістю та насиченими кольорами.

За продуктивність відповідає процесор Dimensity 8400-Ultra. Його можливостей достатньо для повсякденних завдань та вимогливих ігор, хоча за потужністю він поступається найкращим флагманським чіпам. Акумулятор забезпечує до 16,5 годин роботи в тесті CHIP. Підтримується дротова зарядка потужністю 67 Вт, що дозволяє повністю зарядити пристрій приблизно за 54 хвилини.

Серед інших особливостей – підтримка 5G, eSIM, NFC та Wi-Fi 6E, стереодинаміки та захист від пилу й води за стандартом IP68. Виробник також обіцяє випускати оновлення безпеки до 2031 року.

Недорогий Android-смартфон із чудовою камерою: названо найкращий варіант у 2026 році

Раніше експерти обрали найкращі недорогі Android-смартфони з підтримкою бездротової зарядки. Якщо раніше бездротова зарядка вважалася привілеєм дорогих флагманів, то у 2026 році індустрія остаточно стерла цю межу.

УНІАН писав, що недорогий Android-смартфон пропрацював 32 години поспіль і потрапив до Книги Гіннеса. Гаджет із доступної цінової категорії отримав батарею BlueVolt з величезною ємністю 10 000 мА·год.

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