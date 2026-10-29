Польща передасть Україні винищувачі МіГ-29: Rzeczpospolita розкрила деталі

Один із літаків уже списаний, а другий досі придатний до польотів.

Польща передасть Україні два винищувачі МіГ-29 радянського виробництва, а також боєприпаси.

Про це заявив директор Департаменту стратегії та оборонного планування Міністерства оборони Польщі Даріуш Луковський, повідомляє Rzeczpospolita. За його словами, літаки та боєприпаси стануть частиною нового польського пакету допомоги вартістю близько 50 млн євро.

Луковський розповів також, що літаки будуть передані найближчим часом. "Рішення прийнято, і два МіГ-29 будуть передані", - зазначив він.

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За даними видання, один із літаків уже досяг кінця терміну експлуатації, тож його деталі можуть бути використані, а другий досі придатний до польотів.

Журналісти зазначають, що, крім бойових літаків, Польща надасть Україні пакет артилерійських боєприпасів калібру 155 мм та 152 мм, снаряди калібру 20 на 102 мм для шестиствольних гармат літаків F-16, які використовуються для збиття російських безпілотників, а також зенітні ракети малої дальності Piorun.

У польському Міноборони офіційно підтвердили, що Варшава дійсно готує новий пакет військової допомоги для України.

"Польща готує черговий пакет допомоги для України. Масштаби підтримки обмежені безпекою польської держави та ресурсами збройних сил, які визначає начальник Генерального штабу. Як заявив міністр національної оборони, ми готуємо підтримку техніки, яка поступово виводиться з озброєння Збройних сил Польщі (вони добігають кінця свого терміну служби), техніки, яка в іншому випадку не використовувалася б Польською армією, але могла б бути корисно використана в Україні", – визнали у Міністерстві національної оборони.

Допомога Польщі для України – останні новини

Як повідомляв УНІАН, напередодні в медіа з'явилися повідомлення, що Польща нібито поставила на паузу військову підтримку Києва. Поштовхом до цього називали рішення Львівської обласної ради, яке викликало хвилю обурення у сусідів.

20 жовтня львівські обласні депутати ухвалили рішення присвятити 2027 рік Українській повстанській армії, її командувачу Роману Шухевичу, а також діячеві ОУН Олегу Ольжичу. У Варшаві таке рішення сприйняли різко негативно через Волинську трагедію.

У польському оборонному відомстві на ці чутки вже відреагували. Речник Міністерства національної оборони Польщі Януш Сеймей категорично відкинув розмови про будь-які збої чи зупинку оборонних постачань для Києва.

Заступник глави МЗС Польщі Марцін Босацький розповів, що в оточенні Володимира Зеленського запевнили польську сторону, що рішення облради так і не набуде чинності. Крім того, за його словами, повідомлення про ухвалене рішення зникло з сайту Львівської обласної влади.

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