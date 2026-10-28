Південна Корея зближується з Росією на тлі погіршення відносин з Україною, - FT

Лише за липень-серпень Південна Корея відправила до РФ понад 176 тисяч тонн палива, переважно дизеля.

Південна Корея зближується з Росією на тлі погіршення відносин з Україною, що викликає занепокоєння у європейських союзників. Про це пише газета The Financial Times.

Зазначається, що за президентства Лі Чже Мьона Сеул поступово відновлює дипломатичні та економічні контакти з Москвою, незважаючи на війну проти України та військову співпрацю Росії з КНДР.

Лише за липень-серпень Південна Корея відправила до РФ понад 176 тисяч тонн палива, переважно дизеля. Частина поставок здійснювалася танкерами, що перебувають під санкціями.

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Також паралельно тривають закриті переговори представників двох країн, а радником президента з питань мирної дипломатії призначено політика Сон Йон Гіля, якого Путін раніше нагородив орденом Дружби. У статті зазначено:

"Відносини з Києвом, навпаки, різко погіршилися. Після суперечки навколо розкриття інформації про двох північнокорейських військовополонених Сеул відкликав свого посла з України та скоротив дипломатичну присутність".

Європейські дипломати побоюються, що Південна Корея вже готується повернутися до співпраці з Росією після війни, ставлячи власні економічні інтереси вище за солідарність з Україною.

Важливо, що постачання палива є особливо болючим питанням для України, оскільки, як заявив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, вони допомогли РФ пом’якшити дефіцит після українських ударів по НПЗ.

При цьому Сеул заперечує звинувачення, заявляючи, що прямого експорту палива до Росії нібито немає.

Відносини між Україною та Південною Кореєю

Раніше Південна Корея відкликала вісьмох дипломатичних співробітників з України на тлі дипломатичного конфлікту, пов’язаного з оприлюдненням Києвом інформації про передачу Сеулу двох північнокорейських військовополонених.

Відкликання частини персоналу відбулося на тлі відсутності, на думку Сеула, належних кроків з боку України для врегулювання ситуації. Крім того, рішення пояснюють постійною загрозою російських авіаударів.

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