Київ скували затори: де ситуація найгірша і скільки коштує таксі

Внаслідок ударів російських окупантів ускладнено автомобільний рух в межах Києва. Найгірша ситуація з заторами на лівому березі, проте швидкість пересування впала по всій столиці, інформує додаток для водіїв Waze.

Повідомляється про затори на наступних дорогах:

  • вул. Степана Бандери;
  • вул. Набережно-Рибальська;
  • вул. Нижній Вал;
  • вул. Глибочицька;
  • просп. Берестейський;
  • вул. Вадима Гетьмана;
  • просп. Любомира Гузара;
  • просп. Академіка Палладіна;
  • вул. Соборна;
  • вул. Яблунева;
  • Залізничне шосе;
  • Дніпровська набережна;
  • вул. Петрі Радзіня;
  • просп. Петра Григоренка;
  • Харківське шосе;
  • вул. Ревуцького;
  • вул. Привокзальна.

Також ускладнений рух на Кільцевій дорозі та проспекті Повітряних сил.

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Щодо цін на таксі, то вони не настільки високі, як ще декілька днів тому – за умов пересування у межах міста, не сягаючи околиць.

Київ скували затори: де ситуація найгірша і скільки коштує таксі

Ситуація з транспортом у Києві – останні новини

Тимчасовий виконувач обов'язків начальника КМВА Андрій Ткачов у вівторок заявив, що внаслідок ударів російських окупантів на Південному мосту в Києві через Дніпро було зафіксовано декілька влучань в різних місцях. Також було пошкоджено дві гілки столичного метро в декількох місцях. Через влучання рух транспорту було обмежено або сильно ускладнено.

Пізніше у вівторок прем’єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що у Києві обмежать зростання цін на таксі під час повітряних тривог і транспортних колапсів. Меморандум з операторами Bolt, Uklon, Uber та OPTI передбачає встановлення стелі, до якої може піднятися ціна за таких умов – додатково максимум 75% до базового тарифу.

Таке обмеження цін діятиме щонайменше дві години після відбою тривоги червоного рівня або доки не відновиться нормальна робота громадського транспорту і рух мостами.

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