Київ скували затори: де ситуація найгірша і скільки коштує таксі

Проблеми з рухом фіксують на обох берегах міста.

Внаслідок ударів російських окупантів ускладнено автомобільний рух в межах Києва. Найгірша ситуація з заторами на лівому березі, проте швидкість пересування впала по всій столиці, інформує додаток для водіїв Waze.

Повідомляється про затори на наступних дорогах:

вул. Степана Бандери;

вул. Набережно-Рибальська;

вул. Нижній Вал;

вул. Глибочицька;

просп. Берестейський;

вул. Вадима Гетьмана;

просп. Любомира Гузара;

просп. Академіка Палладіна;

вул. Соборна;

вул. Яблунева;

Залізничне шосе;

Дніпровська набережна;

вул. Петрі Радзіня;

просп. Петра Григоренка;

Харківське шосе;

вул. Ревуцького;

вул. Привокзальна.

Також ускладнений рух на Кільцевій дорозі та проспекті Повітряних сил.

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Щодо цін на таксі, то вони не настільки високі, як ще декілька днів тому – за умов пересування у межах міста, не сягаючи околиць.

Ситуація з транспортом у Києві – останні новини

Тимчасовий виконувач обов'язків начальника КМВА Андрій Ткачов у вівторок заявив, що внаслідок ударів російських окупантів на Південному мосту в Києві через Дніпро було зафіксовано декілька влучань в різних місцях. Також було пошкоджено дві гілки столичного метро в декількох місцях. Через влучання рух транспорту було обмежено або сильно ускладнено.

Пізніше у вівторок прем’єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що у Києві обмежать зростання цін на таксі під час повітряних тривог і транспортних колапсів. Меморандум з операторами Bolt, Uklon, Uber та OPTI передбачає встановлення стелі, до якої може піднятися ціна за таких умов – додатково максимум 75% до базового тарифу.

Таке обмеження цін діятиме щонайменше дві години після відбою тривоги червоного рівня або доки не відновиться нормальна робота громадського транспорту і рух мостами.

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