Київ скували затори: де ситуація найгірша і скільки коштує таксі

Внаслідок ударів російських окупантів ускладнено автомобільний рух в межах Києва. Найгірша ситуація з заторами на лівому березі, проте швидкість пересування впала по всій столиці, інформує додаток для водіїв Waze.
Повідомляється про затори на наступних дорогах:
- вул. Степана Бандери;
- вул. Набережно-Рибальська;
- вул. Нижній Вал;
- вул. Глибочицька;
- просп. Берестейський;
- вул. Вадима Гетьмана;
- просп. Любомира Гузара;
- просп. Академіка Палладіна;
- вул. Соборна;
- вул. Яблунева;
- Залізничне шосе;
- Дніпровська набережна;
- вул. Петрі Радзіня;
- просп. Петра Григоренка;
- Харківське шосе;
- вул. Ревуцького;
- вул. Привокзальна.
Також ускладнений рух на Кільцевій дорозі та проспекті Повітряних сил.
Щодо цін на таксі, то вони не настільки високі, як ще декілька днів тому – за умов пересування у межах міста, не сягаючи околиць.
Ситуація з транспортом у Києві – останні новини
Тимчасовий виконувач обов'язків начальника КМВА Андрій Ткачов у вівторок заявив, що внаслідок ударів російських окупантів на Південному мосту в Києві через Дніпро було зафіксовано декілька влучань в різних місцях. Також було пошкоджено дві гілки столичного метро в декількох місцях. Через влучання рух транспорту було обмежено або сильно ускладнено.
Пізніше у вівторок прем’єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що у Києві обмежать зростання цін на таксі під час повітряних тривог і транспортних колапсів. Меморандум з операторами Bolt, Uklon, Uber та OPTI передбачає встановлення стелі, до якої може піднятися ціна за таких умов – додатково максимум 75% до базового тарифу.
Таке обмеження цін діятиме щонайменше дві години після відбою тривоги червоного рівня або доки не відновиться нормальна робота громадського транспорту і рух мостами.