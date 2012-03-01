У Запоріжжі перевернулася маршрутка

У Запоріжжі пасажирський мікроавтобус зіткнувся з 2 автомобілями: невеликою вантажівкою марки Tata і автоцистерною на базі автомобіля ГАЗ. В результаті ДТП мікроавтобус з пасажирами перекинувся на бік.

За попередніми даними, загинула 46-річна пасажирка, ще 12 чоловік були госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості. На місці аварії працювали бригади рятувальників і швидкої допомоги. За фактом ДТП співробітники Державної автомобільної інспекції проводять розслідування.

Фото Олександра Прилепи / УНІАН