В Одесі сліпого чоловіка утримували у військкоматі майже п’ять діб: що вирішив суд

Чоловік стверджує, що співробітники ТЦК не використовували бодікамери.

В Одесі незрячого чоловіка примусово доставили до військкомату та майже п’ять діб протримали під замком - суд частково задовольнив скаргу на бездіяльність співробітників Державного бюро розслідувань, які не внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за його заявою. Відповідну ухвалу прийняв Пересипський районний суд Одеси.

Як зазначено в ухвалі суду, чоловік має інвалідність через сліпоту з дитинства, а через стан здоров’я його виключили з військового обліку. Це підтверджують відповідні документи, зокрема довідка військово-лікарської комісії. У липні 2024 року чоловік уточнив свої дані через застосунок. Спочатку там відображався статус "не на обліку", однак у липні 2025 року він виявив, що перебуває на військовому обліку, а також має статус розшукуваного.

Чоловік оскаржив ці відомості в Одеському окружному адміністративному суді, який у лютому 2026 року суд ухвалив рішення на його користь. Зокрема, визнав протиправним внесення даних про порушення правил військового обліку та розшук, а також незаконним направлення звернення до Національної поліції для адміністративного затримання й доставлення незрячого до ТЦК.

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Попри це, вдень 14 березня в Київському районі Одеси чоловіка затримали люди у військовій формі неподалік від його місця проживання. Як стверджується в матеріалах справи, вони не використовували бодікамери та проігнорували письмові документи, які він їм пред’явив.

За словами заявника, його примусово доставили до приміщення ТЦК і зачинили за ґратами. Чоловік стверджує, що провів там майже п’ять діб, а засоби зв’язку в нього вилучили, при цьому не вручали повістку. Зрештою його відпустили.

Чоловік подав відповідну заяву до Другого слідчого відділу Територіального управління ДБР, розташованого в Миколаєві, але провадження не розпочали. Звернувшись до суду через адвоката, одесит просив зобов’язати ДБР внести відомості до ЄРДР за низкою статей Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 382, ч. 2 ст. 384, ч. 1 ст. 396, ч. 2 ст. 397 та ч. 5 ст. 426-1. Йдеться за перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, невиконання судового рішення, введення в оману суду, приховування злочину тощо.

Що вирішив суд

Слідчий суддя зобов’язав уповноважених працівників Другого слідчого відділу ДБР внести до ЄРДР відомості, викладені в заяві чоловіка, відповідно до вимог статті 214 Кримінального процесуального кодексу України. Після внесення даних упродовж 24 годин заявнику мають надати витяг із реєстру.

Водночас суд відмовився зобов’язувати ДБР кваліфікувати описані події за конкретними статтями Кримінального кодексу. На думку судді, визначення ознак кримінального правопорушення належить до повноважень слідчого під час досудового розслідування.

Суд також визнав передчасною вимогу зобов’язати ДБР розпочати розслідування, оскільки такий обов’язок виникає після внесення відповідних відомостей до ЄРДР.

Отже, скаргу задовольнили частково. Керівник органу досудового розслідування має повідомити Пересипський районний суд Одеси про виконання ухвали. Документ оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, в Одесі засудили дев’ятьох учасників груп оповіщення ТЦК та СП за викрадення та катування чоловіків. Серед засуджених – військовослужбовці та цивільні особи, залучені до мобілізаційних заходів. Йшлося, що у квітні-травні цього року вони незаконно затримували чоловіків на вулицях міста, силоміць саджали їх до автомобілів та доставляли до ТЦК, потерпілих били, застосовували сльозогінний газ, погрожували їм та принижували.

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