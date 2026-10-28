У Зеленського заявили, що Україна готова обговорювати демілітаризовану зону на Донеччині

Територіальні питання, за позицією Києва, мають обговорюватися на рівні лідерів держав, а не технічних переговорних груп.

Україна готова обговорювати демілітаризовану зону на Донеччині. Про це розповів радник Офісу президента Сергій Лещенко в етері телемарафону.

За його словами, Україна пропонує провести переговори щодо завершення війни якнайшвидше, а також виступає за секторальне припинення вогню - зокрема, в енергетиці та на морі.

Водночас територіальні питання, за позицією Києва, мають обговорюватися на рівні лідерів держав, а не технічних переговорних груп.

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"Україна готова рухатися до компромісу. І, наприклад, демілітаризована зона на території Донецької області - не на всій, а на тій частині, яка є навколо лінії бойового зіткнення по обидва боки, - може бути порушена на переговорах лідерів. Україна це готувала як одну з пропозицій", - зазначив Лещенко.

Він наголосив, що Україна готова обговорювати складні питання, однак рішення щодо українських територій не можуть ухвалюватися без участі українського керівництва.

Мирні переговори

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що сподівається на проведення тристоронньої зустрічі за участі представників України, США і Росії у першій половині листопада після проміжних виборів до Конгресу США. Це може статися вже 10 листопада.

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