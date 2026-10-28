Графіки відключень 29 жовтня: хто буде без світла у четвер

Електроенергію подаватимуть за графіками.

У четвер, 29 жовтня, у низці регіонів України застосують обмеження споживання електроенергії. Графіки відключення світла для побутових споживачів будуть діяти обсягом від півтори до двох з половиною черг (має відповідати тривалості 6-10 годин), інформує "Укренерго".

Графіки погодинних відключень для населення мають запрацювати з 6 ранку. Так само з цього часу і до кінця доби обмежуватимуть потужності для промисловості та бізнесу.

Причиною обмежень є систематичні обстріли російськими окупантами об’єктів генерації та передачі електроенергії.

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Енергетики попереджають, що стан енергосистеми може швидко змінюватися. Отримати актуальну інформацію щодо стану справ з електроенергією можна за потреби на офіційних ресурсах обленерго.

Відключення світла в Україні – останні новини

Фактично без електроенергії та на межі запасів пального для дизель-генераторів залишилося внаслідок ударів російських окупантів місто Конотоп на Сумщині. Міський голова Конотопа Артем Семеніхін повідомив в середу, що максимум, який видає енергосистема міста – заживити вночі лікарню.

Російські окупанти постійно атакують енергетичну інфраструктуру України. За даними Міненерго, тільки минулого тижня ворог завдав 126 ударів по енергетичній і нафтогазовій галузях.

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