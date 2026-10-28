Сонячне затемнення 2700-річної давнини розкрило несподіваний факт про Землю

Довгий час давня хроніка не сходилася з розрахунками астрономів, і причина виявилася зовсім не там, де її шукали.

Міжнародна група дослідників повернулася до одного з найстаріших точно датованих описів повного сонячного затемнення, яке бачили в Китаї понад 2700 років тому. Ця давня згадка допомогла з'ясувати, як швидко тоді оберталася наша планета, і навіть зазирнути у минуле Сонця, повідомляє ScienceDaily.

Йдеться про затемнення 17 липня 709 року до нашої ери. Його спостерігали при дворі царства Лу, а запис про подію потрапив до хроніки "Чуньцю" ("Весни й осені"), яку уклали через 200–300 років. Там коротко сказано, що Сонце затьмарилося повністю.

Ще одну згадку, за даними науковців, зберегла "Ханьшу" ("Книга Хань"). Її автори писали вже приблизно через сім століть після події, і саме там є дуже незвичайна деталь.

Відео дня

"Особливим цей запис робить не лише його вік, а й пізніший додаток у "Ханьшу" ("Книзі Хань"), заснований на цитаті, написаній через сім століть після затемнення. У ньому затемнене Сонце описано як "повністю жовте зверху і знизу". Цей додаток традиційно пов'язують із записом про сонячну корону. Якщо це справді так, то це один із найдавніших письмових описів сонячної корони, що збереглися", – пояснив провідний автор дослідження Хісаші Хаякава з Університету Нагої.

Сонячна корона – це ледь помітна зовнішня оболонка Сонця, яку неозброєним оком видно лише під час повного затемнення.

Проте спершу історія не хотіла сходитися з сучасною астрономією. Як розповідається у публікації, коли вчені прорахували шлях тіні Місяця, вийшло, що з тодішньої столиці царства Лу, міста Цюйфу, повного затемнення взагалі не мало бути видно.

Розгадка виявилася несподівано простою. Вивчивши звіти археологів і старі географічні дані, дослідники з'ясували, що в попередніх розрахунках давнє Цюйфу "поставили" на мапі приблизно за вісім кілометрів від справжнього місця.

"Це виправлення дало нам змогу точно виміряти обертання Землі під час повного затемнення, розрахувати орієнтацію осі обертання Сонця та змоделювати вигляд корони", – зазначив Хаякава.

Чому це важливо

Земля обертається не з ідеально сталою швидкістю. За словами науковців, протягом тисячоліть вона поступово сповільнюється, зокрема через тертя, яке створюють океанські припливи під дією Місяця. Тож 2700 років тому наша планета крутилася трохи швидше, ніж зараз.

Завдяки уточненим координатам дослідники змогли точніше оцінити величину ΔT, яка показує, наскільки обертання Землі відхиляється від рівномірного відліку часу. Для затемнення 709 року до н.е. вона, згідно з розрахунками, становила від 20 264 до 21 204 секунд.

"Цей новий набір даних виправляє помилки в координатах у попередніх дослідженнях обертання Землі. Крім того, він підвищує точність датування та реконструкції історичних астрономічних подій", – додав співавтор роботи Міцуру Сома з Національної астрономічної обсерваторії Японії.

Не менш цікавим виявився і "сонячний" бік історії. Як пояснюють учені, зазвичай Сонце живе за циклом приблизно в 11 років, коли плям на ньому то більшає, то меншає. Але іноді світило надовго "затихає", і такі періоди називають великими мінімумами.

Один із них, відомий як Неоассирійський великий мінімум, або мінімум Гомера, тривав приблизно з 808 до 717 року до н.е. Затемнення сталося невдовзі після його завершення.

На думку дослідників, описана форма корони відповідає Сонцю, яке вже повернулося до звичного ритму і, ймовірно, перебувало близько піку свого циклу. Це збігається з попередніми реконструкціями сонячної активності за радіовуглецем у річних кільцях дерев. Втім, науковці наголошують, що опис корони з'явився через століття після події, тож вважати його остаточним доказом не можна.

Сонячне затемнення 2027

Нагадаємо, 2 серпня 2027 року відбудеться повне сонячне затемнення, яке вже назвали "затемненням століття". Темрява посеред дня триватиме рекордні 6 хвилин 22 секунди, а найдовше її побачать у єгипетському Луксорі. Наступного разу таке тривале затемнення повториться лише у 2114 році.

Вас також можуть зацікавити новини: