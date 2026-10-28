Apple представила новий MacBook Pro з сенсорним екраном: 'яблуко' знову світиться

Ціна нового "яблучного" ноутбука починається від 2899 доларів.

Компанія Apple представила новий MacBook Pro з сенсорним OLED-екраном. Таким чином, MacBook вперше в історії отримав повноцінний сенсорний дисплей, а в macOS тепер є спеціальне кругове меню. Воно з’являється навколо пальця при дотику до екрана, повідомляє Macrumors.com.

У дисплеї PROLED XDR використовується технологія OLED у поєднанні з передовими алгоритмами в графічному процесорі та заводським калібруванням. Це, як заявили в Apple, забезпечує "виняткову яскравість, вражаючу контрастність та яскраві, реалістичні кольори".

Також дисплей має антиблікове покриття, яке зменшує відблиски при яскравому освітленні. Є можливість замовити ноутбук із дисплеєм із нанотекстурою.

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Головне нововведення, звичайно, – це сенсорний дисплей. Заявляється, що сенсорний датчик вбудований безпосередньо в дисплейну панель, тому додаткової затримки немає. Apple стверджує, що сенсорна взаємодія відчувається "неймовірно чутливою та досконалою". Користувачі можуть прокручувати веб-сторінку за допомогою жесту змахування, збільшувати зображення за допомогою жесту "щипання", перетягувати слайди з однієї презентації в іншу та двічі торкнутися вікна, щоб воно заповнило весь екран.

Apple заявляє, що macOS автоматично перетворює дотики на клацання, тому багато існуючих додатків працюватимуть із сенсорним екраном одразу ж.

Також Apple повернула культовий світловий логотип на задню панель ноутбука. Шанувальники техніки Apple чекали на це 10 років: світловий "яблуко" прибрали під час редизайну 2016 року. Тоді його замінили версією без підсвічування.

MacBook Pro став на 1 мм тоншим, ніж попередня версія, і легшим: всього 1,4 кг для 14-дюймової моделі та 1,8 кг для 16-дюймової. Завдяки зменшенню рамок розмір дисплея 16-дюймового MacBook Pro тепер становить 16,3 дюйма, а 14-дюймового – 14,2 дюйма.

У новому MacBook Pro використовуються ті самі чіпи M5 Pro та M5 Max, що й у моделях MacBook Pro, представлених у березні. Але встановлено перероблену систему охолодження, яка відводить тепле повітря від дисплея. Підтримується до 128 ГБ уніфікованої пам'яті, а також нова шестиканальна звукова система з глибшими басами.

Ноутбук оснащений трьома портами Thunderbolt 5, HDMI, слотом для карт пам’яті SDXC, MagSafe та роз’ємом для навушників. Нові моделі підтримують до чотирьох зовнішніх дисплеїв і постачаються з Wi-Fi 7 та Bluetooth 6. Швидка зарядка дозволяє зарядити MacBook Pro до 50 відсотків за 30 хвилин, а обсяг пам’яті сягає 16 ТБ.

Ціна на новий MacBook Pro починається від 2899 доларів за 14-дюймову модель і від 3399 доларів за 16-дюймову модель.

Техніка Apple – більше новин

Нагадаємо, що за результатами тестів нового iPhone 18 Pro поліпшень у ньому не так вже й багато, порівняно з попередньою версією. Однак пристрій поєднує високу продуктивність, хороші камери та відносно компактний корпус.

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