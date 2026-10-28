Нідерланди оголосили про нову допомогу України: скільки дають

У Нідерландах відстоюють необхідність посилення тиску на Росію.

Прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен оголосив про виділення додаткових 500 мільйонів євро на військову підтримку для України. Окремо уряд Нідерландів надасть Києву у наступні три роки ще 1,2 млрд євро на інші види допомоги. Як передає кореспондент УНІАН, про це Єттен сказав на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським в Гаазі.

Прем’єр Нідерландів запевнив, що його країна й надалі рішуче і непохитно підтримувати Україну політичним і юридичним чином, гуманітарними та військовими засобами.

Зокрема, Єттен відзначив, що сьогодні в Києві міністр зовнішньої торгівлі та співробітництва у сфері розвитку С'єрд С'єрдсма оголосив про те, що впродовж наступних трьох років Україні буде надано допомогу на загальну суму 1,2 млрд євро. Кошти підуть на задоволення потреб України у галузі енергетики, на гуманітарну допомогу, на забезпечення питною водою, на охорону здоров’я і розмінування тощо.

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"Сьогодні я також можу оголосити про додатковий пакет військової допомоги на суму 500 мільйонів євро. Пакет включає засоби ППО та безпілотники, призначені для захисту від безперервних російських повітряних атак", - наголосив Єттен.

Підтримка України вкрай актуальна саме зараз

Він додав, що ця підтримка для України вкрай необхідна зараз, адже реальність свідчить про те, що Росія посилила удари по цивільних об’єктах і критичній інфраструктурі. Дедалі більше мирних жителів гине від російських атак. А напередодні зими російські атаки створюють додаткові труднощі й випробування для українського населення.

"Зараз видно, що стратегія Росії полягає у тому, аби свідомо сіяти смерті і руйнування. Наразі немає жодних ознак готовності Росії припинити цей терор. Росія сподівається зламати Україну, її бойовий дух, суспільство та економіку, але їй це не вдасться насамперед завдяки незвичайній мужності та незламності, стійкості самих українців", - відзначив Єттен.

Він додав, що треба усвідомлювати й надалі, що безперервна підтримка союзників для України має вирішальне значення. Тому, цю підтримку необхідно посилювати і потрібно робити більше для України.

"Я закликаю усіх союзників зробити усе необхідне, щоб допомогти Україні якраз зараз. Саме зараз настав час діяти рішуче й активно", - сказав Єттен.

Також прем’єр Нідерландів вітає будь-які зусилля, які можуть сприяти досягненню сталого й справедливого миру для України.

"Нідерланди високо цінують зусилля, які докладаються різними дипломатичними шляхами для посилення тику на Росію. Зокрема, телефонною розмовою, яку наші колеги Стьоре і Стубб провели з Путіним. Під час цієї розмови вони наголосили на важливості деескалації, конкретних кроків до початку переговорів, а також на важливості досягти прогресу під час запланованих на наступний місяць переговорів в Абу-Дабі. Нідерланди повністю поділяють цю позицію", - заявив Єттен.

Платити за російські енергоносії – це дуже тупа ідея

Оновлено о 19.26. Єттен розповів про позицію його уряду щодо ідеї відновлення постачання російського газу до Європи.

Як наголосив прем’єр Нідерландів, треба тиснути на російського диктатора Володимира Путіна, аби той серйозно ставився до переговорів.

"Ми повинні розуміти, що він програє цю війну. Він програє війну на полі бою з великими російськими втратами, але він також програє війну, бо його економіка прямує до виснаження. І одна з причин – міжнародні санкції. Тож, єдиний подальший шлях для європейців, але також для американців та інших, полягає у тому, аби запроваджувати більше санкцій на російський режим, замість зменшення. Тому, купувати російські енергоносії – це дуже тупа ідея", - наголосив Єттен.

Прем'єр Нідерландів додав, що в останні роки європейці довели, що здатні позбутися залежності від російського викопного палива.

Єттен запевняє, що немає таких європейських лідерів, які готові у наступні роки купути російські енергоносії.

"Усе, чого ми прагнемо, аби Росія зупинила цю війну. І поки вони цього не зроблять, ми збираємося сильно бити по їх кишеням санкціями", - наголосив Єттен.

Західна підтримка України

Як повідомляв УНІАН, європейські союзники України зобов’язуються сильніше підтримувати Україну у найближчі роки.

Зокрема, сьогодні, 28 жовтня, Велика Британія оголоила, що на наступні три роки виділить Україні додаткові 10 мільярдів фунтів (близько 13, 3 мільярда доларів).

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