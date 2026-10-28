За Плутоном може ховатися ще одна карликова планета: що виявили астрономи

Діаметр об’єкта ED138, за оцінками, становить від 600 до 1 500 кілометрів.

Астрономи виявили за орбітою Плутона новий об’єкт, який може виявитися карликовою планетою. Йому попередньо присвоїли позначення ED138, а його діаметр, за попередніми оцінками, становить від 600 до 1500 кілометрів. Про це повідомляє CNN.

Якщо подальші спостереження підтвердять відкриття, ED138 приєднається до групи з п’яти карликових планет, визнаних Міжнародним астрономічним союзом (IAU). Наразі до неї входять Церера, Плутон, Гаумеа, Макемаке та Ерида.

Відкриття стало можливим завдяки спостереженням нової обсерваторії Віри Рубін, розташованої на вершині гори в Чилі заввишки 2682 метри. Там встановлено найбільшу у світі цифрову камеру. Телескоп почав працювати у 2025 році й здатний фотографувати все небо кожні три дні.

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Меттью Голман, старший астрофізик Смітсонівського інституту та викладач астрономії Гарвардського університету, запустив комп’ютерну програму, яку розробив разом із колегами. На початку 2026 року вона проаналізувала дані обсерваторії Рубін, просканувавши мільярди зафіксованих рухомих об’єктів. Коли виявили ED138, Голман, за його словами, відреагував "схвильованою недовірою" й одразу перевірив, чи не було хибного спрацювання або помилки в роботі програми.

Щоб підтвердити спостереження, Голман, який також входить до операційної команди обсерваторії Рубін, співпрацював із колегою Маріо Юричем – провідним науковцем проєкту з дослідження Сонячної системи в обсерваторії та професором кафедри астрономії Вашингтонського університету. Юрич шукав додаткові спостереження ED138 у каталозі обсерваторії Рубін і знайшов ще 20, датованих березнем 2026 року. Зрештою, використовуючи й інші джерела, дослідники змогли простежити орбіту об’єкта за останні 10 років.

Однак Голман застерігає, що ED138 поки офіційно не є карликовою планетою.

"На цьому етапі це все ще кандидат. Нам справді потрібно знати, наскільки великий цей об’єкт, і на це, ймовірно, знадобиться кілька місяців", – пояснив науковець.

Що відомо про ED138

За оцінками, діаметр ED138 становить від 600 до 1500 кілометрів. Це робить об’єкт більшим за найменшу з визнаних карликових планет – Цереру. Наразі він обертається навколо Сонця на відстані близько 46 астрономічних одиниць, кожна з яких дорівнює середній відстані між Землею та Сонцем. Отже, ED138 розташований далі від Сонця, ніж Плутон, і належить до транснептунових об’єктів – класу небесних тіл, що обертаються навколо Сонця за орбітою Нептуна.

ED138 неможливо побачити неозброєним оком у нічному небі. Проте, за словами Голмана, він "достатньо яскравий, щоб справді досвідчені астрономи-аматори могли його побачити, якщо знатимуть, де шукати".

Однією з причин, чому ED138 не виявили раніше, є його розташування в Південній півкулі, через що спостерігати за ним із Північної півкулі дуже складно, зазначив Голман.

"Це вже виключає цілі групи телескопів, які могли б його виявити, а в Південній півкулі не так багато телескопів, що досліджують небо", – сказав він.

Ще один чинник, через який ED138 залишався непоміченим, – його розташування в площині нашої галактики.

"Протягом останніх 20 років цей об’єкт, з нашої точки зору, ніби рухався по петлі через Чумацький Шлях. Люди зазвичай не шукають об’єкти в Чумацькому Шляху, оскільки там так багато зірок, що виявити рухомі тіла дуже складно", – пояснив Голман.

Новий кандидат на статус карликової планети поповнив список об’єктів, виявлених телескопом Рубін. Переважно це астероїди та значно менші транснептунові об’єкти. За словами Голмана, у Сонячній системі може бути ще "кілька" об’єктів розміром із ED138, які телескоп Рубін зрештою також має виявити.

Якщо статус карликової планети ED138 підтвердять, астрономи спочатку присвоять йому постійний номер, а потім дадуть власну назву.

Важливість відкриття

Відкриття має велике значення для науки, зазначила Мікеле Банністер, доцентка Кентерберійського університету в Новій Зеландії, яка не брала участі у виявленні ED138.

"Цей об’єкт справді дуже цікавий з наукового погляду, оскільки він є транснептуновим і водночас досить великим фізично, але все ще набагато тьмянішим за те, що можна побачити неозброєним оком", – сказала Банністер, яка вивчає невеликі світи Сонячної системи.

За її словами, розміри об’єкта перебувають саме в тому діапазоні, коли його вже можна починати розглядати як окремий світ. Тепер інші телескопи продовжать дослідження, щоб з’ясувати про нього більше.

"Можливо, якщо колись ми відправимо туди космічний апарат, то виявимо, що на ньому є азотний льодовик, як на Плутоні. Було б чудово це побачити. Але наразі все, що ми знаємо, – це те, що об’єкт великий, а решта поки що буде лише припущеннями щодо його справжніх фізичних характеристик", – зазначила Банністер.

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