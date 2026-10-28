Прокидаєтеся о третій ночі й не можете заснути: психологиня попередила про пастку

Стрес і втома заважають знову заснути, тому фахівчиня радить не ухвалювати важливих рішень уночі.

Пробудження посеред ночі не обов’язково свідчить про проблеми зі сном. Однак стрес і тривога можуть заважати знову заснути, змушуючи людину зосереджуватися на негативних думках і сприймати повсякденні труднощі значно гостріше.

Іспанський психолог Сільвія Северіно пояснила, чому вночі проблеми можуть здаватися нездоланними та чому в такий час не варто поспішати з висновками, повідомляє іспанське видання El Español.

Чому після пробудження посеред ночі важко знову заснути

За словами Северіно, короткі пробудження між циклами сну, зокрема рано-вранці, є нормальним явищем. Проблеми починаються тоді, коли людина не може знову заснути через емоційну напругу та постійні переживання.

Відео дня

У відео, опублікованому в тіктоку, психолог пояснила, що стрес і тривога можуть перетворити звичайне нічне пробудження на тривалий період занепокоєння. Замість відпочинку людина починає прокручувати в голові проблеми й уявляти негативні сценарії.

Утома та тривожність можуть посилювати одна одну. Через це повсякденні труднощі вночі іноді здаються набагато серйознішими, ніж удень.

Чому психолог радить не ухвалювати важливих рішень о третій ночі

Северіно наголошує, що нічні думки не варто сприймати як остаточну істину. У цей час мозок перебуває в перехідному стані між сном і неспанням, тому людині може бути складніше об’єктивно оцінювати свої переживання.

Психолог радить не ухвалювати важливих рішень і не робити поспішних висновків, якщо ви прокинулися посеред ночі й почали хвилюватися через певну ситуацію.

"Не сприймайте те, що ви думаєте в цю годину, за абсолютну істину", – радить фахівчиня.

За її словами, після відпочинку та відновлення здатності об’єктивно оцінювати ситуацію сприйняття проблеми може змінитися. Те, що о третій годині ночі здається катастрофою, до десятої ранку може виглядати зовсім інакше.

Скільки сплять дорослі в Іспанії та як стрес впливає на відпочинок

Проблеми зі сном можуть бути частиною ширшої проблеми. За даними опитування компанії Unobravo, проведеного серед 1500 дорослих в Іспанії, учасники в середньому сплять 6,7 години на добу. Це менше ніж сім годин, рекомендованих для дорослих.

Результати опитування свідчать, що понад сім годин сплять лише 47% учасників, тоді як 9% не досягають навіть п’яти годин сну.

Серед чинників, які можуть заважати повноцінному відпочинку, називають стрес, використання мобільного телефона перед сном, кофеїн, шум і важку їжу.

В опитуванні також виявили відмінності між чоловіками та жінками. За наведеними даними, жінки втрачають близько 400 годин сну на рік – приблизно 57 ночей. У чоловіків цей показник становить 313 годин, або близько 45 ночей.

Як покращити сон і зменшити емоційну напругу

Психолог Франсіско Рівера Руфете наголошує, що здорові звички сну важливі для фізичного та психічного відновлення.

Серед рекомендацій фахівця – дотримуватися регулярного графіка сну, скорочувати час перед екраном перед сном і створювати комфортні умови для відпочинку.

За словами Рівери Руфете, якісний сон допомагає підтримувати емоційну рівновагу, концентрацію та здатність справлятися зі стресом.

Проблеми зі сном - останні новини

Як повідомляв УНІАН, люди, які регулярно сплять п'ять або менше годин вночі, можуть мати більший ризик розвитку симптомів депресії. Про це свідчать результати нового дослідження.

Вчені вивчили дані про стан здоров'я 7146 людей у віці 50 років і старше в Англії. Дослідники стежили за всіма учасниками експерименту в середньому вісім років. У результаті вчені дійшли висновку, що люди похилого віку, які сплять п'ять або менше годин на добу, з більшою ймовірністю проявлять ознаки депресії через роки.

Вас також можуть зацікавити новини: