РФ споруджує ще один дронопорт для запуску до 100 реактивних дронів на день, - ГУР

Місце для запуску ударних дронів типу "Герань-4" і "Герань-5" будується у Ростовській області біля окупованої Луганщини.

Росія продовжує розбудовувати інфраструктуру для посилення терору в українських тилових містах шляхом більшого запуску ударних дронів. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у соціальній мережі Facebook.

"Супутникові знімки підтверджують облаштування нового майданчика для запуску БпЛА поблизу військового аеродрому "Міллєрово" в Ростовській області, яка межує із тимчасово окупованою територією Луганщини", - наголошується у повідомленні.

Зокрема, конфігурація об’єкта свідчить, що він призначений для підготовки та запуску реактивних ударних безпілотників. Ймовірно, це будуть запуски дронів "Герань-4" та "Герань-5", а також їхніх модифікацій.

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"За попередніми оцінками, після завершення будівництва майданчик зможе забезпечувати до 100 запусків на добу", - уточнюється у повідомленні.

Як зауважують в ГУР, фактична інтенсивність використання цього дронопорту залежатиме від низки факторів: від постачання готових безпілотників, наявності пального та бойових частин до БпЛА, кількості підготовлених розрахунків, справності обладнання й поставлених агресором завдань.

При цьому, наприкінці серпня 2026 року на вказаній ділянці ще не було помітних ознак активного будівництва. "На середину жовтня росіяни вже облаштували там пускові позиції та іншу інфраструктуру", - підкреслюється у повідомленні.

Як вважають в ГУР, одним із пояснень високих темпів будівництва дронопорту може бути використання вже відпрацьованих технічних рішень, а також концентрація ресурсів на створенні відносно простої стартової інфраструктури.

Також сказано, що спорудження нового об’єкта для запуску БпЛА лише за 3,5 кілометри від летовища "Міллєрово" означає, що для його захисту росіяни мають намір використовувати ті ж системи ППО, що прикривають аеродром.

"Перевагою під час експлуатації дронопорту також може стати спільна дорожня, комунікаційна, логістична інфраструктура та наявні системи технічного забезпечення", - додали у розвідці.

Модифікація ударних дронів

Як повідомляють в ГУР, паралельно зі спорудженням дронопорту Росія продовжує вдосконалювати реактивні безпілотники. Зокрема, нова модифікація "Герань-4" отримала додаткові засоби автономної навігації: оптичну систему зіставлення зображень місцевості. Аналогічну систему інтегрують і в "Герань-5" - версія К5.

Крім того, росіяни обладнали "Герань-4" локалізованим реактивним двигуном і новою бойовою частиною, призначеною для ураження мостових конструкцій та опор ліній електропередачі.

"Нові модифікації реактивних дронів агресора спрямовані на підвищення точності автономної навігації та розширення можливостей руйнування української інфраструктури, зокрема цивільної, а отже – на продовження геноцидної війни Росії проти України", - наголошується у повідомленні.

РФ вже має 12 майданчиків для запуску дронів

У розвідці зазначили, що новий дронопорт доповнює вже наявну російську мережу об’єктів для запуску БпЛА, яка налічує щонайменше 12 стаціонарних майданчиків.

"Розбудова об’єкта у Ростовській області може бути частиною підготовки Росії до збільшення інтенсивності ударів по території України, зокрема в зимовий період", - вважають у розвідці.

У зв’язку з цим сказано, що характеристики дронів "Герань-4" та "Герань-5" дозволяють атакувати цілі на відстані до 770 й 950 кілометрів відповідно, що ставить під загрозу не тільки Україну, а й сусідні держави.

Війна в Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 30 серпня 2026 року Сили оборони України атакували об’єкти зберігання та запуску ударних безпілотників російських військ на території дронопорту "Цимбулова".

Там було уражено місце зберігання ударних безпілотників. Цей дронопорт був призначений для масованого запуску різних типів дронів по території нашої держави.

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