Експерти: легальний ринок таксі практично зник

Нещодавно зареєстрована Всеукраїнська громадська організація "Українська таксомоторна асоціація" пропонує посилити контроль на ринку таксоперевезень.

Про це повідомив на прес-конференції в УНІАН голова правління ВОО «Українська таксомоторна асоціація» Анатолій ГАЛАЗЮК.

За його словами, на сьогодні легальний ринок таксомоторних перевезень фактично припинив своє існування, поступившись місцем тіньовим перевезенням. Виходом з даної ситуації, на думку А.ГАЛАЗЮКА, може стати закріплення на законодавчому рівні за місцевими радами права з регулювання ринку таксомоторних перевезень. Для цього, за його словами, при місцевих радах необхідно буде створити органи самоорганізації таксомоторних перевізників з представницькими і організаційними повноваженнями.

Ще одним кроком по легалізації ринку таксомоторних перевезень, на думку А.ГАЛАЗЮКА, може стати закріплення за органами Державтоінспекції функцій з контролю за таксоперевезеннями. За його словами, сьогодні в органах ДАІ достатня кількість інспекторських підрозділів, які б могли здійснювати такий контроль.

А.ГАЛАЗЮК також зазначив, що ініційований асоціацією законопроект про таксомоторні перевезення має сприяти не лише легалізації ринку, але й встановленню більш зрозумілих і прозорих правил роботи на ньому для підприємців.

У ході прес-конференції екс-міністр транспорту Євген ЧЕРВОНЕНКО повідомив, що загальний оборот таксомоторних перевезень в Україні становить близько 20 млрд. грн. Відповідно до його оцінок, загальна кількість задіяних у цій сфері людей становить 200-300 тис. При цьому до 95% ринку знаходиться у тіні.

За словами Є.ЧЕРВОНЕНКА, якби усі працюючі на ринку таксомоторних перевезень стали б працювати легально за спрощеною системою оподаткування, бюджет зміг би додатково одержати від платежів за єдиним податком 500 млн. грн., плюс ще 900 млн. грн. надійшло б за єдиним соціальним внеском. За його словами, без реформування нормативно-правових основ галузі і упровадження державного нагляду легальний ринок таксомоторних перевезень так і не зможе запрацювати.

Довідка УНІАН. Всеукраїнська громадська організація "Українська таксомоторна асоціація" була зареєстрована Міністерством юстиції в лютому ц.р. Основною метою даної асоціації, за словами її організаторів, є формування в Україні цивілізованого і прозорого ринку таксі. Членами асоціації можуть стати підприємці і підприємства таксомоторної галузі.