Мінімальні зарплати медикам хочуть підвищити: скільки будуть отримувати лікарі

У разі відповідного рішення лікарі, фармацевти та інші фахівці у сфері охорони здоров’я отримуватимуть мінімум 30 тисяч гривень.

У Міністерстві охорони здоров'я хочуть підвищити мінімальну заробітну плату лікарів та інших медичних працівників. Про це в МОЗ повідомили у відповідь на запит РБК-Україна.

МОЗ готує зміни до постанови Кабінету Міністрів від 13 січня 2023 року № 28, яка визначає мінімальні рівні оплати праці у державних і комунальних закладах охорони здоров’я.

Пропонують встановити такі мінімальні розміри заробітної плати:

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30 тисяч гривень мінімум – отримуватимуть лікарі, фармацевти та інші професіонали у сфері охорони здоров’я;

20 тисяч гривень мінімум – отримуватиме середній медичний персонал, зокрема медсестри і медбрати.

Зазначимо, що станом на жовтень мінімальна зарплата для лікарів, фармацевтів та інших фахівців з вищою освітою становить 20 000 гривень. Для середнього медичного персоналу вона становить 13 500 гривень.

Оновлені суми ще не затверджені. Підвищення зарплат залежатиме від обсягу фінансування, закладеного в проєкті Державного бюджету України на 2027 рік.

Остаточні розміри мінімальної зарплати, а також порядок і терміни запровадження змін визначать після затвердження бюджетних видатків на 2027 рік та ухвалення відповідних рішень Кабміну.

Зарплати в Україні – інші новини

Раніше УНІАН писав, що медсестри в Україні належать до категорій працівників, які нерідко заробляють менше ніж 12 тис. гривень на місяць. Найнижчі зарплати в Україні традиційно фіксують у сферах охорони здоров’я, освіти, сільського господарства та роздрібної торгівлі.

За даними економіста Юрія Ванетика, станом на початок 2026 року українська мінімальна зарплата становила 8647 гривень, тоді як у Польщі вона дорівнювала 4806 злотих (57 076 гривень) до сплати податків. Отже, польська мінімальна зарплата приблизно у 6,6 раза перевищує українську.

Нещодавно стало відомо, що у вересні найбільше вакансій пропонували у сфері виробництва та серед робітничих професій. Медіанна зарплата в цьому сегменті становила 30 тис. гривень.

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