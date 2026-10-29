20-річний телефон Nokia навчили працювати з ChatGPT і Gemini: як це можливо

Оригінальний Nokia 6300 вийшов у 2007 році і став однією з найуспішніших моделей компанії, але у 2026 році його можливості суттєво обмежені.

20-річний кнопковий телефон Nokia 6300 отримав можливість працювати з сучасними чат-ботами на основі штучного інтелекту. Для цього ентузіаст створив застосунок Aikon, який дозволяє використовувати Claude, ChatGPT та Gemini на пристрої, який первісно не був розрахований на подібні технології.

На проєкт звернув увагу порталEngadget. Nokia 6300 вийшла у 2007 році, задовго до появи сучасних ШІ-асистентів. Телефон має невеличкий дисплей, фізичну клавіатуру та застарілу програмну платформу, тому безпосередньо запускати сучасні додатки він не може.

Турецький розробник Емір Каршіякали створив програму Claude S40, яка дозволяла підключити Nokia 6300 до Claude. Згодом він розширив сумісність, додавши підтримку інших популярних ШІ-сервісів. Застосунок отримав назву Aikon – це слово Nokia, написане навпаки.

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При цьому самі ШІ-моделі не запускаються на телефоні. Для обробки запитів використовується окремий сервер на Go, який зв’язується з обраним сервісом штучного інтелекту та передає відповіді на пристрій. Такий підхід дозволяє обійти обмеження старого обладнання, не вимагаючи від нього значних обчислювальних ресурсів.

Aikon підтримує декілька додаткових функцій, зокрема аналіз зображень та голосові повідомлення тривалістю до 30 секунд. Відповіді чат-ботів можна зберігати на карті пам’яті, а спеціальний режим читання спрощує перегляд тексту на невеликому екрані. Інтерфейс підтримує вісім мов.

При цьому у проєкта є суттєве обмеження: Nokia 6300 підтримує лише мережі 2G, які вже відключені в деяких країнах. Крім того, застарілий браузер телефону не підтримує сучасні протоколи безпеки, тому багато сайтів на ньому не відкриваються. Програма частково обходить ці проблеми за рахунок власного сервера, але без дієвого мережевого з’єднання користуватися ШІ не вийде.

Щоб запустити Aikon, потрібен телефон із системою S40 або S60, сервер, написаний мовою програмування Go, та API-ключ обраного сервісу. Деякі платформи вимагають оплати за використання API, тому робота з чат-ботами може виявитися платною.

Розробник опублікував вихідний код проєкту на GitHub, завдяки чому інші ентузіасти можуть вивчити його та адаптувати під свої пристрої.

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