Немовля захлинулося у ванні

17:55, 09 березня 2012
Разное
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Інформація про нещасний випадок надійшла до рятувальників від лікарів «швидкої допомоги» увечері 8 березня.

У Сімферополі загинуло немовля, захлинувшись водою під час купання у ванні.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС.

Інформація про нещасний випадок надійшла до рятувальників від лікарів «швидкої допомоги» увечері 8 березня.

Хлопчик, 2011 року народження, помер до приїзду невідкладної допомоги.

Обставини інциденту з'ясовують співробітники міліції.

 

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