Немовля захлинулося у ванні

У Сімферополі загинуло немовля, захлинувшись водою під час купання у ванні.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС. Інформація про нещасний випадок надійшла до рятувальників від лікарів «швидкої допомоги» увечері 8 березня. Хлопчик, 2011 року народження, помер до приїзду невідкладної допомоги. Обставини інциденту з'ясовують співробітники міліції.