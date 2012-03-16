Час змінити стандарти бензину

Уряд України розглядає питання зміни стандартів якості бензину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив у ході зустрічі з громадськими об'єднаннями, які працюють у сфері захисту прав споживачів.

Він зазначив, що на сьогоднішній день у споживачів бензину в Україні виникає багато питань із приводу якості цього продукту.

«Великі претензії в наших споживачів до якості нафтопродуктів. Ті, хто стикаються з цією сферою, говорять, що на наших заправках можна заправитися неякісним бензином. В уряді зараз розглядається питання зміни технічних умов», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, у січні ц.р. Міністерство економічного розвитку та торгівлі України продовжило дію стандартів виробництва бензинів і дизпального, що відповідають вимогам Євро-2 і Євро-3, до 1 липня 2012 року.

Зокрема, цим наказом продовжено дію ДСТУ 3868-99 «Пальне дизельне. Технічні умови» і ДСТУ 4063-2001 «Бензини автомобільні. Технічні умови».

Нагадаємо, на сьогодні в Україні діють два стандарти якості нафтопродуктів: ДСТУ 4063-2001 (аналог Євро-2) і ДСТУ 4839-2007 (відповідає Євро-4, -5). У 2007 році було прийнято графік переходу на нові стандарти якості з паралельною відмовою від ДСТУ 4063-2001 із 1 січня 2011 року.

Проте наприкінці 2010 року тоді ще Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт) продовжив дію стандартів виробництва бензинів і дизпального, що відповідають вимогам Євро-2 і Євро-3, до 1 липня 2011 року, а потім Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів (Держспоживінспекція) продовжила дію старих стандартів на нафтопродукти до 31 грудня 2011 року.