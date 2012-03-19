Олень втік із ресторану і пішов у дитсадок
09:28, 19 березня 2012Разное
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У "Колибі" олень звик їсти з рук дітей, тому після втечі подався не до лісу, а пішов на дитячі голоси
В Умані Черкаської області з ресторану втік олень.
Як повідомляє сайт "Вечірня Умань", олень втік з ресторану «Колиба», де він мешкав.
Спочатку тварина вибігла на трасу Київ - Одеса, де налякала працівників ДАІ та водіїв, а потім завітала до дитсадка. Діти й вихователі вирішили, що це лось, і викликали мисливців.
У дитсадку втікача знайшов власник та автомобілем відвіз до загону в ресторані.
Як відзначає видання, у ресторані олень звик їсти з рук дітей, тому після втечі подався не до лісу, а пішов на дитячі голоси - у дитсадок.
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