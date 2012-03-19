Олень втік із ресторану і пішов у дитсадок

В Умані Черкаської області з ресторану втік олень.

Як повідомляє сайт "Вечірня Умань", олень втік з ресторану «Колиба», де він мешкав.

Спочатку тварина вибігла на трасу Київ - Одеса, де налякала працівників ДАІ та водіїв, а потім завітала до дитсадка. Діти й вихователі вирішили, що це лось, і викликали мисливців.

У дитсадку втікача знайшов власник та автомобілем відвіз до загону в ресторані.

Як відзначає видання, у ресторані олень звик їсти з рук дітей, тому після втечі подався не до лісу, а пішов на дитячі голоси - у дитсадок.