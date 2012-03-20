Виробники та імпортери заплатять за старі шини

Міністр екології і природних ресурсів Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ прогнозує, що Кабінет міністрів України до кінця цього місяця схвалить ставки і розміри зборів за утилізацію автомобільних шин, які сплачуватимуть їх виробники та імпортери.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції в понеділок.

За словами міністра, щойно вказаний документ буде схвалений на урядовому рівні, в Україні буде реалізований ряд проектів будівництва заводів з утилізації непридатної автомобільної гуми.

М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ зазначив, що до вказаних проектів виявляє зацікавленість безліч компаній, оскільки при ціні будівництва такого заводу 3-5 млн. євро окупність проектів не перевищує 3 років.

Міністр також зазначив, що введення збору на утилізацію істотно не позначиться на ціні реалізації нових автомобільних шин. У собівартості ця цільова надбавка не перевищить 1-1,5%.

«Я думаю, що ніхто не помітить це збільшення, якщо ми говоримо про машини, приміром, (марки – УНІАН) «Жигулі»», - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на виконання доручення Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА за ініціативою Міністерства екології і природних ресурсів зобов'язав виробників та імпортерів автомобільних шин оплачувати подальшу утилізацію зношених автомобільних шин.

Кабмін вніс зміни до постанови №915 від 26 липня 2001 р., згідно з якими для виробників та імпортерів шин вводяться обов'язкові норми утилізації зношених шин: на 2011 рік – 10% від загальної маси, на 2012 рік – 15%, на 2013 – 20%, на 2014 – 25%, на 2015 – 30% і 35% - для всіх подальших років.