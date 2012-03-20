Податківці зробили свято з процедури декларації

У селищі Бірюкове (Свердловський район Луганської області) жителі декларують доходи за 2011 рік під спів місцевих фольклорних ансамблів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби в Луганській області, фахівці податкової вирішили зробити з процедури декларації доходів свято й залучити до нього якомога більше платників податків.

«Щоб декларування доходів для громадян не перетворилося на звичайну бюрократичну процедуру, спільно з головою селищної ради ми вирішили створити гарний настрій людям, у незвичний спосіб звернути увагу на важливість подання податковій декларації. Ви знаєте, місцевим жителям сподобалося», - пояснила заступник голови комісії з проведення реорганізації ДПІ в Свердловську, заступник начальника податкової інспекції Галина ЛАНДИШЕВА.

За її словами, хороша атмосфера, хороші пісні, доброзичливість податківців сприяли процесу декларування. 100% громадян, які здійснюють свою діяльність на території Бірюковської селищної ради, оформили декларації. Таким чином, до бюджету задекларовано понад 10 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб.

Як повідомляв УНІАН, у Лисичанську Луганської області податкова служба спільно з кондитерським цехом випустила торти із закликом декларувати доходи. Дизайн і рецептура тортів розроблено спеціально для кампанії декларування, яка триватиме до 1 травня. На кожному торті розміщено заклик «Задекларуйте свої доходи до 1 травня!» Торти виконано в синьо-жовтій кольоровій гаммі з додаванням смуги червоного кольору і виготовлено з натуральних продуктів без використання консервантів і штучних барвників. Їх можна придбати в супермаркетах і магазинах Лисичанська.