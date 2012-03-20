Військова прокуратура припинила мілітарі-туризм під Одесою

Військова прокуратура Південного регіону припинила екстремальні розваги місцевих бізнесменів, які для них організовувало на полігоні поряд з Одесою командування однієї з військових частин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Військової прокуратури Південного регіону, за фактом незаконної організації стрільби з бойової зброї різного призначення порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 (посадова фальсифікація) і ч. 2 ст. 410 (розкрадання боєприпасів).

Як встановлено досудовим слідством, іноді учасники незаконної стрільби на території військової частини відстрілювали за день 4390 одиниць боєприпасів. «Стільки у середньому витрачає один батальйон за рік навчальної стрільби», - відзначив керівник прес-служби Павло АКСЬОНОВ.

Під час перевірки також виявлено факти підробки офіцерами військової частини відомостей про видачу патронів військовослужбовцям, встановлено, що набої «списували на витрати при проведенні навчальної стрільби солдатами».

Підприємці за 100-300 дол. тренувалися у стрільбі з кулеметів, автоматів і пістолетів для безшумної стрільби і навіть зі снайперської гвинтівки Драгунова. Ступінь вини причетних до організації протиправної стрільби і продажу тисяч набоїв визначить суд, куди прокуратура готується передати матеріали кримінальної справи.