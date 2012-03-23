Таксистів давно час ставити на лічильник

Введення обов'язкової установки таксометрів в автомобілях таксі не призведе до підвищення вартості послуг таксі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у четвер заявив співголова ВГО «Українське таксі» Саулюс САВІЦКАС.

«Введення таксометрів не збільшить тарифи на таксі. Ціни не будуть як на залізничному вокзалі, будуть звичайно нижчими, а тариф буде написано на борту автомобіля», - сказав він.

За словами С.САВІЦКАСА, застосування таксометрів дозволить автоматизувати розрахунки вартості поїздки з урахуванням її особливостей.

«Багато фірм і перевізників в Києві додають у тарифі на пробки, на переїзд мостів, в інших містах такої практики немає. Таксометр це все рахуватиме автоматично, без обману. Якщо є пробка, нарахує дорожче, немає пробки — дешевше», - сказав він.

С.САВІЦКАС також відзначив, що сьогодні в Києві «за 600-700 грн. сертифікований таксометр купити не проблема».

Крім того, С.САВІЦКАС повідомив, що в Києві ціна, що «заявляється деякими перевізниками, 7-8 грн. за 1 км не враховує інфраструктури Києва».

«Переїзд з лівого берега на правий вранці займе близько 40-50 хвилин. За нашими підрахунками, ціна 1 км для споживача у разі вільної смуги для пересування громадського транспорту становитиме близько 12 грн. за 1 км. Але давайте поставимо запитання споживачу, чи готовий він платити таку ціну за проїзд? Напевно, ні», - сказав він.

Відповідаючи на запитання про вартість послуг таксі на період проведення чемпіонату Євро-2012, С.САВІЦКАС сказав, що поки її прогнозувати важко.

«У Києві близько 500 ІДС (інформаційно-диспетчерських служб — УНІАН), знати, які вони під Євро-2012 виставлятимуть ціни, нереально, сьогодні навряд хтось візьметься відповісти», - сказав він.

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75% таксистів, які працюють на залізничному вокзалі Києва, порушують чинне законодавство, що регламентує перевезення пасажирів у таксі.

Про це на прес-конференції заявив голова Професійної спілки таксистів Василь ПОПИК.

Водночас він зазначив, що йдеться про перевізників, «які стоять і чекають клієнтів, а не про тих, хто привіз пасажира».

«На залізничному вокзалі в Києві немає жодного справжнього таксиста. Можливо 75% людей, які там стоять, вже купили собі ліцензійні картки, але вони порушують вимоги законодавства. Якщо ви мені покажете хоча б один легальний автомобіль, який стоїть на вокзалі, за кожен такий автомобіль, який працює за чинним законодавством, я можу виставити по пляшці коньяку», - сказав він.

В.ПОПИК відзначив, що у таксі, яке працює за чинним законодавством, обов'язково має бути встановлено діючий таксометр. Крім того, автомобіль має бути позначений спеціальною символікою і світловими сигналами.

Крім того, В.ПОПИК повідомив, що під час переговорів з керівництвом міжнародного аеропорту «Бориспіль» була досягнута домовленість про затвердження вимог до автомобілів таксі, які працюють в аеропорту.

«У Мініфраструктури ми зустрілися з керівниками «Борисполя», досягнута домовленість, що монополії Sky Taxi в аеропорту більше буде, але будуть визначені підвищені вимоги до автомобілів таксі, які під'їжджатимуть до аеропортів і вокзалів. Всі, хто відповідатиме цим вимогам, матиме можливість забрати пасажира з аеропорту», - сказав він.

В.ПОПИК також відзначив, що «це поки що сьогодні не працює, наступного тижня вирішуватимуться технічні речі».

«Бориспіль» останні два місяці був для нас болючою темою тому, що там відбулася монополізація стоянок. Будь-яка монополізація призводить до підвищення цін. Але навіть ті, хто там монополізував, теж за таксометрами не їздить, у них один таксометр на трьох», - сказав він.

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Нагадаємо, наприкінці 2011 року Державне підприємство аеропорт «Бориспіль» створило власну службу таксі під назвою Sky Taxi, яка на першому етапі реалізації проекту оперує 110 автомобілями. У другому кварталі 2012 року може бути придбано ще 100 автомобілів. Вартість проїзду у таксі з аеропорту «Бориспіль» становить 6,5 грн за 1 км.