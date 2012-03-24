Заїзд машиною до Гідропарку може стати платним

Київська міськдержадміністрація ініціює введення платного в’їзду приватних автомобілів на територію Гідропарку та київських островів, що є зонами відпочинку.

Як передає кореспондент УНІАН, про повідомив перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК на засіданні Громадської гуманітарної ради Києва.

“Я буду пропонувати, щоб ми ввели платний в’їзд на острови. Тому що в нас сьогодні є зловживання. З одного боку, ми хочемо, щоб люди мали доступ, але з іншого боку – це зловживання машинами, які вторгаються у цей простір, і їх багато. А в нам потім немає коштів хоча б для того, щоб привести в порядок інфаструктуру. Ці кошти можуть бути цільовими - направити їх на інфрастуктуру хоча б для того, щоб обладнати якісь стоянки”, - сказав О.МАЗУРЧАК.

Звертаючись до членів Громадської гуманітарної ради, він зазначив, що якщо ними ця ідея буде підтримана, то питання можна буде виносити на розгляд Київради.

“Ведемо такий платний в’їзд. Особливо це стосується Труханового острова, Гідропарку, наших 36 головних островів”, - зазначив О.МАЗУРЧАК.

Він звернув увагу на необхідність відповідного облаштування вказаних міських зон відпочинку, але таким чином, що б це не заважало громадянам відпочивати, а сприяло покращенню умов відпочинку.