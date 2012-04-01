У двох автокатастрофах загинули 10 людей

У кожній їх автокатастроф, які сталися у Київській та Кіровоградській областях, загинули по п'ять осіб.

Вавтокатастрофі, що сталасяу Київськійобласті, загинулип'ятеро осіб.



Якповідомляєпрес-службаМНСУкраїни, 31березня о18.30вс.КалинівкаМакарівськогорайонуКиївськоїобластінаавтодорозіКиїв-Чопврезультатідорожньо-транспортної пригодиза участюдвохлегкових івантажногоавтомобілів загинулип'ять осіб.



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Щеп'ятеро осібзагинули іодин травмованийурезультатілобовогозіткненнявантажівки й легковикана Кіровоградщиніобласті,повідомляєМНСУкраїни.



ДТПсталосявнеділюо05.20на 9-му кілометрітрасиЗнам'янка -Луганськ -Ізварине.



У лобовомузіткненнівантажногоMercedesзВАЗ-2110загинуливсі, хто буву "жигулях":троєчоловіківі двіжінки.Травмовановодіявантажівки.



Намісці працюютьоперативнагрупаЗнам'янськогорайонногоуправлінняМНС,слідчо-оперативнагрупаУМВС,районнапрокуратура.

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