У двох автокатастрофах загинули 10 людей
У кожній їх автокатастроф, які сталися у Київській та Кіровоградській областях, загинули по п'ять осіб.
Вавтокатастрофі, що сталасяу Київськійобласті, загинулип'ятеро осіб.
Якповідомляєпрес-службаМНСУкраїни, 31березня о18.30вс.КалинівкаМакарівськогорайонуКиївськоїобластінаавтодорозіКиїв-Чопврезультатідорожньо-транспортної пригодиза участюдвохлегкових івантажногоавтомобілів загинулип'ять осіб.
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Щеп'ятеро осібзагинули іодин травмованийурезультатілобовогозіткненнявантажівки й легковикана Кіровоградщиніобласті,повідомляєМНСУкраїни.
ДТПсталосявнеділюо05.20на 9-му кілометрітрасиЗнам'янка -Луганськ -Ізварине.
У лобовомузіткненнівантажногоMercedesзВАЗ-2110загинуливсі, хто буву "жигулях":троєчоловіківі двіжінки.Травмовановодіявантажівки.
Намісці працюютьоперативнагрупаЗнам'янськогорайонногоуправлінняМНС,слідчо-оперативнагрупаУМВС,районнапрокуратура.