Хакери "поклали" провідний автосайт України

У результаті хакерської атаки шахраїв з 31 березня не працює сайт з продажу автомобілів, у якого три мільйони користувачів по Україні.

Про це УНІАН повідомив технічний директор сайту auto.ria.ua Олег Черній.

За його словами, до цього протягом місяця адміністрація ресурсу отримувала погрози від шахраїв.

«Як тільки користувачі поскаржилися нам, що вони проплатили гроші за неіснуючі автомобілі, виставлені на продаж на нашому сайті, ми відразу ж розіслали попереджувальні листи, а також розмістили інформацію про діючі схеми інтернет-шахрайства, почали видаляти підозрілі оголошення», - розповів О. Черній.

Він сказав, що після цих дій на сайт посипалися численні погрози, в яких вимагали призупинити інформаційну кампанію і «дати шахраям спокійно обдурювати людей».

О.Черній зазначив, що шахраї розміщували, в основному, безкоштовні оголошення з дуже заниженою ціною, нижче середньоринкової на автомобілі. Зв'язок з покупцем відбувався по електронній пошті, якого просили перерахувати повну або часткову вартість автомобіля грошовим переказом.

«Згідно схеми, яка реалізовувалась, «продавець» з-за кордону просив передплату за автомобіль, що дуже дешево продавався й перебував в Україні. Потенційному покупцеві повідомлялось, що продавець змінив місце роботи й зараз перебуває за кордоном, але в нього в Україні залишився автомобіль, який йому не потрібен і він за досить помірну ціну хоче його продати», - повідомив О. Черній.

За його словами, для цього шахраї пропонували здійснити грошовий переказ на суму, яка дорівнює вартості автомобіля на зазначені дані через систему швидких грошових переказів Western Union, після здійснення платежу покупець мав висилати власнику на e-mail в електронному вигляді копію квитанції про оплату. Далі власник автомобіля мав зателефонувати у банк, де йому б підтвердили, що переказ існує, і він (власник) протягом двох-трьох днів прибув бив в Україну з-за кордону для для переоформлення автомобіля.

«Ми звернулися до правоохоронних органів, і сьогодні цим питанням займається відділ по боротьбі з кіберзлочинністю», - додав О.Черній.

Він також гарантує клієнтам сайту, що «незважаючи на погрози та DOS-атаки, ніяких шахраїв на нашому сайті auto.ria.ua не буде».