У затоці Десни потонули двоє рибалок
22:53, 01 квітня 2012Разное
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Тіла підняті на поверхню силами Чернігівської обласної рятувально-водолазної служби.
30 березня від оперативного чергового Чернігівського РВ УМВС України в Чернігівській області надійшло повідомлення про те, що в затоці річки Десна, біля с. Золотинка Чернігівського району під час рибної ловлі потонули два мешканці смт Олишівка Чернігівського району.
Як повідомляє прес-служба МНС України, 31 березня тіла підняті на поверхню силами Чернігівської обласної рятувально-водолазної служби.
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