У затоці Десни потонули двоє рибалок

30 березня від оперативного чергового Чернігівського РВ УМВС України в Чернігівській області надійшло повідомлення про те, що в затоці річки Десна, біля с. Золотинка Чернігівського району під час рибної ловлі потонули два мешканці смт Олишівка Чернігівського району.

Як повідомляє прес-служба МНС України, 31 березня тіла підняті на поверхню силами Чернігівської обласної рятувально-водолазної служби.