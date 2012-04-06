Жінок не беруть до престижних гольф-клубів

02:41, 06 квітня 2012
Разное
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Президент США Барак Обама обурився через суто чоловіче членство в престижному гольф-клубі Augusta National

Вікторія Марія ”Джинні” Рометті, голова ради директорів IBM

Питанняпро статеву приналежністьчленівклубу, натериторіїякогорегулярнопроходятьтурніричемпіонів, винику зв'язкуcзарахуваннямвAugustaновоїглавикомп'ютерногогігантаIBMДжініРометті.

У минуломуголоварадидиректорівIBMавтоматичностававчленомпрестижногозакладу, зауважуєБі-бі-сі.

 

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