Жінок не беруть до престижних гольф-клубів

Президент США Барак Обама обурився через суто чоловіче членство в престижному гольф-клубі Augusta National

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