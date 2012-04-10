10-річній дитині петардою відірвало пальці на обох руках

01:32, 10 квітня 2012
Разное
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У Херсоні 10-річному хлопчику в результаті вибуху петарди відірвало 4 пальці на обох руках.

Петарда

У Херсоні 10-річному хлопчику в результаті вибуху петарди відірвало 4 пальці на обох руках.

Як повідомили УНІАН у прес-службі територіального управління МНС у Херсонській області, хлопчик позбувся 2-го і 3-го пальців на лівій руці і 4-го і 5-го пальців на правій руці. При цьому його друг одержав опік ніг.

Дитина перебуває у стабільному стані середньої тяжкості.

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