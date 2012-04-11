У Швейцарії пішохідні «зебри» прикрасили кристалами Swarovski

02:32, 11 квітня 2012
Разное
912 0

Таке несподіване рішення пояснюється зовсім не прихильністю до гламуру. Сяйво каменів допоможе запобігти ДТП, особливо – в темний час доби і в дощ, передає Euromag.

Логотип Swarovski AG

За статистикою, наведеною в 2011 році, зі 100 швейцарських пішохідних переходів, лише 45 відповідають прийнятим нормам.

У грудні в ДТП на пішохідних переходах постраждали 35 людей: 5 випадків із летальним результатом, 23 людини поранено, 5 отримали важкі каліцтва.

У зв'язку з цим ухвалили рішення інкрустувати знаки пішохідних переходів кристалами Swarovski, які, переливаючись при світлі фар, зроблять їх більш помітними.

Перший зразок з'явився в Берні.

Вартість такої дорожньої прикраси становить 9,8 євро за кілограм, що дорівнює 5% від вартості організації пішохідного переходу.

Загалом на сьогоднішній день на такого роду переобладнання доріг адміністрацією міста виділено 415 тис євро, повідомляє Le Matin.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter