У Швейцарії пішохідні «зебри» прикрасили кристалами Swarovski

За статистикою, наведеною в 2011 році, зі 100 швейцарських пішохідних переходів, лише 45 відповідають прийнятим нормам.

У грудні в ДТП на пішохідних переходах постраждали 35 людей: 5 випадків із летальним результатом, 23 людини поранено, 5 отримали важкі каліцтва.

У зв'язку з цим ухвалили рішення інкрустувати знаки пішохідних переходів кристалами Swarovski, які, переливаючись при світлі фар, зроблять їх більш помітними.

Перший зразок з'явився в Берні.

Вартість такої дорожньої прикраси становить 9,8 євро за кілограм, що дорівнює 5% від вартості організації пішохідного переходу.

Загалом на сьогоднішній день на такого роду переобладнання доріг адміністрацією міста виділено 415 тис євро, повідомляє Le Matin.