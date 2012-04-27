Вибухи у Дніпропетровську: російський принцип довгожительства влади випробується на Україні

Вибухи в Дніпропетровську (варто також пригадати подібне в Запоріжжі й Макіївці), які сколихнули країну, яскраво свідчать, що побудована правлячою командою вертикаль влади, заснована на брудних грошах промислово-фінансових груп, - катастрофа. Апробацією в Україні російських технологій відвертання суспільства від усього, що відбувається в країні, «верхи» сподіваються утриматись у своїх кріслах і збити рівень кипіння в масах. Але народ усвідомлює з кожним днем все виразніше, що влада своє віджила. Її методи управління країною – посилення фіскального тиску, зростання цін, падіння добробуту, а найголовніше – знищення цивілізованих демократичних основ, політичні репресії і рейдерські атаки на підприємства, які їй впали в око. Як результат – масові акції протесту.

Одна з них проходила цього ж дня в Києві. Її спровокувала сама «донецька сім`я». Побиття Тимошенко стало останньою краплею масла у вогонь обурення. З цим влада, як прийнято говорити на певному слензі, прокололася. Новий скандал навколо екс-прем`єра не міг не спровокувати серйозні проблеми як усередині країни, так і на міжнародному рівні. Не допоміг і відеоролик за участю лже-Тимошенко і лже-Власенка, який викликав хвилю обурення серед українців. Що далі? А далі послідувала реакція Європейського Союзу, США і навіть Росії.

Цілком логічно – в умовах, що склалися, правляча команда повинна була діяти, причому дуже швидко, щоб «загасити» пожежу, підсумком якої може стати повна непокора «низів». Ось і знайшовся вихід – «теракт». Теплі місця відвоювали чотирма вибухами, в результаті яких постраждали 29 осіб. Чи не завелика ціна? Причому, одразу послідувала заява глави Мін'юсту Лавриновича, що підстав для введення надзвичайного стану в Україні у зв`язку з вибухами в Дніпропетровську немає. Звісно, немає. А «делікатність» організації теракту дає привід задуматися, наскільки чітко усе відпрацьовано. Заряди настільки малі, що загиблих немає. Але є привід для «серйозних» дій. Ще є прецедент поговорити про клас українських правоохоронців. Адже не даремно пройшло в ЗМІ, що вибухів повинно було бути 9. А відбулися тільки 4. Значить, варта порядку «налякала» терористів. Але звідки у них такий інтерес до України?

Хіба за 20 років незалежності Україна стала просувати ультраімперіалістичну політику щодо неукраїнців? Хіба в Україні продукується неадекватний настрій відносно мусульманських республік? То чому в Україні гримлять вибухи? На запитання відповість, мабуть, створений оперативний штаб за участю співробітників прокуратури, СБУ, МВС і МНС. Як прийнято говорити, ними «робляться всі необхідні оперативно-слідчі дії для встановлення і затримання винних осіб».

І їх, звичайно ж, затримають. Як це було в Білорусі. І покарають. А Росія в цьому допоможе, адже у неї великий досвід у сфері таких політтехнологій. МЗС РФ вже запропонував «рятівне коло». По сьогоднішній день тероризм знаходився на службі клану Володимира Путіна, який більше десяти років продовжує правити Росією. Швидше за все, українська влада вирішила перейняти принцип довгожительства. Але, хочеться вірити, що цього разу «російський метод» може обернутися проти неї.

Ніна Сорока