На Волині знайшли "празькі гроші"

Як повідомили УНІАН у ДП «Волинські старожитності», розкопки проводили на високому березі річки Чорногузки в селі Полонка Луцького району. Там розташоване багатошарове поселення - від доби бронзи до середньовіччя.

Як розповів директор ДП Олексій Златогорський, Полонка - унікальна пам`ятка археології. Тут представлені культури фінального палеоліту, епохи бронзи, раннього заліза, римського часу, давньоруського періоду та середньовіччя.

У східній частині розкопу співробітники ДП "Волинські старожитності" Михайло Вашета та Василь Баран, які проводили дослідження, знайшли 29 срібних кружалець. Науковці ідентифікували знахідку - це так звані празькі гроші, відчеканені в кінці XIV - на початку XV століття при чеських королях Вацлаві IV та Карлі. Три монети ще остаточно не ідентифіковані.

«Такий скарб бачу вперше за десять років, відколи я в археології. Празькі гроші - це "долар" XIV-XV століття. Українське слово "гроші" походить якраз від празьких грошів. Вони були поширені, археологи знаходять одну-дві монети, але щоб одразу цілий скарб - це фантастика! Чому кажемо, що саме скарб, а не загублені монети, скажімо? Бо їх знайшли у житлі. Значить власникові цих монет треба було їх заховати», - каже О.Златогорський.

«Еталонний «пражак» важив 3,96 грама, коли їх почали чеканити, - розповів Михайло Вашета. - Вони слугували платіжним засобом у XIV-XVII століттях, бо мали високий вміст срібла. За один празький гріш у ті часи можна було купити корову. Ми знайшли лише залишки скарбу, бо його пограбували "чорні археологи".

Як зазначають археологи, полонківський скарб посяде гідне місце у Волинському краєзнавчому музеї.