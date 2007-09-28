BMW врізався у дерево: троє людей загинули

Вчора, 27 вересня, близько 23:30 на км 5 автодороги Канів-Кременчук водій автомобіля "BMW", рухаючись в напрямку м. Черкаси, не впорався з керуванням виїхав на праве узбіччя, з`їхав в кювет, де здійснив наїзд на перешкоду (дерево).

Як повідомили УНІАН у прес-слубі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок пригоди два пасажири отримали смертельні травми, ще один пасажир отримав тілесні ушкодження і був доставлений в реанімацію центральної міської лікарні м. Канева, де від отриманих травм помер.

Водій автомобіля, згідно з медичним висновком, був у стані гострої алкогольної інтоксикації.