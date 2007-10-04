На Дніпропетровщині сьогодні влаштують великий вибух

Сьогодні піротехніки групи аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління МНС в Дніпропетровській області планують знешкодити понад 100 боєприпасів часів війни, які були виявлені у Павлограді на Дніпропетровщині

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема вчора ввечері поблизу с. Богуслав Павлоградського району біля полігону Павлоградського механічного заводу під час проведення земляних робіт виявлено авіабомбу (АО-2,5), 92 артилерійські снаряди та 10 мін часів Великої Вітчизняної війни. Місце виявлення боєприпасів охороняється.

Всього за добу на території країни виявлено 138 боєприпасів, а саме: авіабомбу, 117 артилерійських снарядів, 15 мін та 5 гранат часів Великої Вітчизняної війни.