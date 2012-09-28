В Одесі учасники нічних автоперегонів розбили чотири машини

Як передає кореспондент УНІАН, бригада «швидкої допомоги» прибула близько 23:40 четверга, надала допомогу учаснику перегонів – водію автомобіля Mazda, у якого під час ДТП було розбито обличчя, а також власнику автомобіля Nissan, у якого перелом руки і струс мозку.

За свідченнями очевидців аварії, водій сріблястого BMW, що змагається з власником червоної Mazda, зачепив його іномарку на перехресті Люстдорфської дороги і вулиці Левітана по дотичній, внаслідок чого Mazda зіткнулася з припаркованим біля узбіччя таксі Hyundai, а потім в борт таксомотора врізався й Nissan, що слідував позаду.

При цьому, на даний момент жодних офіційних коментарів із приводу ДТП за участю чотирьох автомобілів від прес-служб обласного УВС і облДАІ впродовж п'ятниці не надходило.