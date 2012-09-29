Кобзон був присутній на відкритті своєї пам'ятної дошки в Дніпропетровську (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, свого часу у цій будівлі знаходився Дніпропетровський гірничий технікум, який Й.Кобзон закінчив у 1956 році.

На сцені технікуму відомий співак вперше випробував свій голос.

Бронзова дошка із зображенням артиста створена заслуженим художником України Володимиром Небоженком.

Ініціатором її встановлення виступила влада Дніпропетровська.

Й. Кобзон подякував дніпропетровцям за те, що вони пам’ятають про нього. Також за словами співака, з Дніпропетровськом у нього пов'язані спогади про перше кохання і «розбите серце».

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Водночас відповідаючи на запитання, за кого він вболіватиме під час футбольного матчу між командами «Дніпро» та «Шахтар» Й.Кобзон повідомив : «Я не можу брехати дніпропетровцям. Я вболіватиму за «Шахтар», бо Донбас – моя батьківщина».

Й. Кобзон перебуває у Дніпропетровську в рамках свого ювілейного туру “Я люблю тебя, жизнь”.

У 1995 році артисту було присвоєно звання Почесного громадянина Дніпропетровська.