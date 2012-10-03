У Криму автівка зірвалася з обриву: загинув іноземець (фото)
16:57, 03 жовтня 2012Разное
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У Керчі (АР Крим) сьогодні вранці в результаті падіння автомобіля з обриву загинув громадянин Білорусі.
47-річний житель міста Борисов (Республіка Білорусь) - загинув на місці. Фото http://www.mns.gov.ua
Як повідомила прес-служба Кримського управління МНС, НП сталася в районі човнового кооперативу на мисі Зміїнка.
За попередньою версією, водій автомобіля "Ніссан" не впорався з керуванням, машина вилетіла з дороги, перекинулася і, пролетівши вниз більш як 20 метрів, ударилася об стіну човнового гаража.
Водій - 47-річний житель міста Борисов (Республіка Білорусь) - загинув на місці.
"Ніссан" зірвався з обриву. Фото http://www.mns.gov.ua
Пасажир-кримчанин самостійно вибрався з машини на дорогу і потім був доставлений до лікарні з травмами голови і переломом гомілки.
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