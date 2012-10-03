У Криму автівка зірвалася з обриву: загинув іноземець (фото)

Як повідомила прес-служба Кримського управління МНС, НП сталася в районі човнового кооперативу на мисі Зміїнка.

За попередньою версією, водій автомобіля "Ніссан" не впорався з керуванням, машина вилетіла з дороги, перекинулася і, пролетівши вниз більш як 20 метрів, ударилася об стіну човнового гаража.

Водій - 47-річний житель міста Борисов (Республіка Білорусь) - загинув на місці.





Пасажир-кримчанин самостійно вибрався з машини на дорогу і потім був доставлений до лікарні з травмами голови і переломом гомілки.