ЗМІ: У Києві сталася ДТП за участю працівників прокуратури: є жертви (фото)

Про це повідомляє "Українська правда".

На вулиці Боженка неподалік від будинку номер 40 сталось зіткнення авто марки БМВ та "Тойота Камрі", а також "Газелі".

Внаслідок зіткнення двоє осіб, що знаходились в БМВ, загинули на місці, ще двох відвезли в реанімацію.

Представники правоохоронних органів не коментують подію.

Джерела "Української правди" повідомляють, що в одному з автомобілів знаходились працівники прокуратури. За даними очевидців, саме БМВ під час руху вискочило на зустрічну смугу. Одразу після приїзду на місце подій міліціонери зняли номерні знаки БМВ. Втім, очевидцям вдалось записати номерний знак авто.