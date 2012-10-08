У Херсонській області не розминулися дві іномарки: семеро травмованих
10:24, 08 жовтня 2012Разное
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У Херсонській області на трасі Томина Балка – Софіївка в Білозерському районі в результаті зіткнення двох машин постраждали 7 людей.
У ДТП постраждала 7-річна дитина
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Територіального управління МНС у Херсонській області, в результаті зіткнення легкових автомобілів «SEAT» і «Peugeot 309» четверо осіб: 38-річний чоловік, жінки 56 і 64 років і 7-річний хлопчик були госпіталізовані з різними травмами до реанімаційного відділення районної лікарні. Троє з госпіталізованих перебувають у тяжкому стані. Зокрема, у дитини відкрита черепно-мозкова травма.
Ще троє людей з діагнозом «удар грудної клітки», віком від 30 до 54 років, перебувають на амбулаторному лікуванні.
Також у повідомленні зазначається, що рятувальникам МНС вдалося попередити займання пошкоджених автомобілів.
За фактом ДТП проводиться розслідування.
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