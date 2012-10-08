У Херсонській області не розминулися дві іномарки: семеро травмованих

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Територіального управління МНС у Херсонській області, в результаті зіткнення легкових автомобілів «SEAT» і «Peugeot 309» четверо осіб: 38-річний чоловік, жінки 56 і 64 років і 7-річний хлопчик були госпіталізовані з різними травмами до реанімаційного відділення районної лікарні. Троє з госпіталізованих перебувають у тяжкому стані. Зокрема, у дитини відкрита черепно-мозкова травма.

Ще троє людей з діагнозом «удар грудної клітки», віком від 30 до 54 років, перебувають на амбулаторному лікуванні.

Також у повідомленні зазначається, що рятувальникам МНС вдалося попередити займання пошкоджених автомобілів.

За фактом ДТП проводиться розслідування.