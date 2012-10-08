28-го померлого від "паленого" спирту знайшли на вулиці

Останній випадок зареєстрований в населеному пункті Боржице-у-Блатніце, повідомляє інформагентство ЧТК.

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"Мертвого чоловіка на вулиці знайшов перехожий. Під час огляду житлового приміщення покійного була знайдена пляшка з залишками алкоголю. Розтин показав, що чоловік помер від отруєння метиловим спиртом", - цитує РІА "Новости" слова прес-секретаря поліції.

Влада Чехії знову попереджає громадян: перед вживанням міцних алкогольних напоїв треба ретельно перевіряти походження алкоголю і наявність на пляшках акцизних марок.

Нинішній випадок масового отруєння алкогольною продукцією став найбільшим у Чехії за останні 30 років.