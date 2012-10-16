Головний інженер може отримати 5 років за воду

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, заступником прокурора Київської області затверджено обвинувальний висновок у кримінальній справі за обвинуваченням головного інженера одного з підприємств області. Чоловік обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 240 та ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України, тобто у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення, зокрема, води та службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки.

Встановлено, що посадовець організував видобування свіжої води. При цьому він не отримав від держави спеціального дозволу на користування надрами та дозволу на спеціальне водокористування. Загалом, таким незаконним чином було видобуто води у кількості 18600 м. куб. Таке несумлінне ставлення посадовця спричинило збитки державі в сумі 483 600 грн.

Під час розслідування кримінальної справи спричинені збитки державі відшкодовані в повному обсязі.

До обвинуваченого застосовано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.