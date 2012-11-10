ДАІ підбила підсумок автоаварій за рік

Про це заявив на брифінгу начальник Департаменту ДАІ МВС України Валерій Лозовий, повідомили УНІАН у прес-службі департаменту.

За його словами, в середньому за добу на автодорогах України у дорожньо-транспортних пригодах гинуть 14 ociб і травмуються більше 100 учасників дорожнього руху.

В.Лозовий зауважив, що головною причиною автопригод з постраждалими, які були скоєні впродовж 10 місяців поточного року, є перевищення безпечної швидкості руху - 6477 автопригод або майже 23,7% від усіх ДТП із постраждалими.

Крім того, цього року ДТП відбулися через порушення правил маневрування (5563 або 20,3%), порушення правил проїзду перехресть (2149 або 7,8%), недодержання дистанції (1957 або 7,1%), керування транспортним засобом у нетверезому стані (1846 або 6,7%).

В.Лозовий повідомив, що з 12 по 18 листопада, у рамках проголошеного Генеральною асамблеєю ООН Десятиліття дій по забезпеченню безпеки дорожнього руху, буде проведений Всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху. Державтоінспекція проведе профілактичні заходи під умовними назвами «Пішохід на дорозі!», «Мобільний телефон», «Ремінь безпеки».

Також у рамках операції «Перевізник зима – 2012» працівники ДАІ проведуть зустрічі з трудовими колективами автопідприємств.