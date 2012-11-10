Митники знайшли у вагоні альбом з марками і забрали перевіряти
06:15, 10 листопада 2012Разное
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На залізничній станції Овруч під час здійснення митного контролю та оформлення пасажирського потягу «Кишинів – Санкт-Петербург» митниками виявлено альбом з 433 поштовими марками різних країн.
Митники знайшли у вагоні альбом з марками
Як повідомли УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, альбом знаходився на верхній полиці вагону в господарському пакеті, що належав громадянину Російської Федерації.
Під час огляду встановлено, що ці марки випущено у 1949-2003 роках, і вони, ймовірно, представляють культурну цінність.
У розмові з митниками власник колекції повідомив про факт придбання марок на так званому «блошиному» ринку в Кишиневі.
Беручи до уваги те, що зазначені дії громадянина мають ознаки порушення митних правил, митники вилучили марки.
На даний час здійснюється їх експертиза.
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