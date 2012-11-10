Митники знайшли у вагоні альбом з марками і забрали перевіряти

Як повідомли УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, альбом знаходився на верхній полиці вагону в господарському пакеті, що належав громадянину Російської Федерації.

Під час огляду встановлено, що ці марки випущено у 1949-2003 роках, і вони, ймовірно, представляють культурну цінність.

У розмові з митниками власник колекції повідомив про факт придбання марок на так званому «блошиному» ринку в Кишиневі.

Беручи до уваги те, що зазначені дії громадянина мають ознаки порушення митних правил, митники вилучили марки.

На даний час здійснюється їх експертиза.