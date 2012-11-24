Не менше 16 осіб постраждали від вибуху в стриптиз-клубі

За попередніми даними, вибух стався внаслідок витоку газу в стриптиз-клубі Scores 'Gentlemen Club. Прилеглі будівлі серйозно постраждали, в багатьох вибиті вікна, а сам розважальний заклад зруйнований вибухом дощенту, передає РІА "Новости" з посиланням на видання Republican.

За словами співробітників клубу, запах газу відчувався в закладі протягом кількох днів, а в п'ятницю став особливо сильним. За кілька хвилин менеджер клубу помітила дим і з криком "Мені байдуже, роздяглися ви чи ні, всі на вихід!" змусила персонал залишити будівлю. Саме її швидка реакція врятувала співробітниць і відвідувачів - майже одразу після того, як всі вийшли на вулицю, стався вибух.

Жителі кварталу були евакуйовані, на місце вибуху прибули кілька пожежних машин і карет швидкої допомоги і мер міста. Постраждалі доставлені в лікарні, серйозних травм ніхто з них не отримав.