Бійка на штрафмайданчику поповнюється деталями (версії сторін)

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю київської міліції.

Як зазначили у міліції, 26 листопада ц.р. близько другої години ночі на одній з вулиць у Святошинському районі столиці працівники ДАІ для перевірки документів зупинили автомобіль марки «Опель Кадет». Під час перевірці з’ясувалося, що автомобіль знаходиться у розшуку з 2011 року. Окрім цього, у ДАІшників виникли підозри на предмет вживання водієм алкогольних напоїв. Під час медичного огляду, який проводився за допомогою спецприладу «Драгер» у присутності свідків, підозри правоохоронців підтвердилися. Водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Стосовно 32-річного водія «Опеля» складено відповідний адміністративний протокол, а транспортний засіб евакуатором доставлено на майданчик зберігання затриманих транспортних засобів на вул. Зодчих, 1.

Надвечір цього ж дня спецлінією «102» до чергової частини Святошинського районного управління столичної міліції надійшло повідомлення, що на штрафмайданчик по вул. Зодчих, 1 намагаються проникнути невідомі. За вказаною адресою терміново виїхали керівництво та слідчо-оперативна група районного управління міліції.

«Попередньо встановлено, що група громадян, серед яких був 36-річний журналіст інтернет-видання «Дорожній контроль», прибули на територію штрафмайданчика, аби забрати свої автомобілі. Проте жодних законних документів, які давали б право забрати транспорт, у власників не було. Після того як адміністрація та охорона штрафмайданчика відмовилась пропустити цих громадян на свою територію, останні пошкодили паркан та ворота, почали виводити свої автівки. Між працівниками штрафмайданчика та обуреними громадянами розпочалася штовханина, яка згодом переросла в бійку», – йдеться у повідомленні міліції.

Правоохоронці, які прибули на місце події, негайно втрутились в цю суперечку, припинили бійку та відновили правопорядок, наголосили у столичному главку.

Згодом представники обох конфліктуючих сторін звернулися до працівників міліції із заявами про нанесення їм тілесних ушкоджень.

Відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України («хуліганство») внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Святошинським райуправлінням ГУ МВС України в м. Києві розпочато слідство.

На цю тему: У "Дорожному контролі" вважають, що автівку їх активіста спалили самі даішники

Як повідомляв УНІАН, 27 листопада, організація «Дорожній контроль» звинуватила співробітників Державтоінспекції в організації побиття своїх активістів невідомими.

За даними інтернет-ресурсу «Дорожній контроль», вчора пізно увечері в Києві за адресою вулиця Зодчих, 1 відбулася бійка.

«Під час зйомки сюжету про новий незаконний приватний штрафмайднчик, куди заганяють автомобілі киян і в якого немає договору з ДАІ, на журналістів "Дорожнього контролю" було вчинено напад», – йдеться в повідомленні.

Як стверджують у «Дорожньому контролі», «працівники ДАІ викликали близько 20 бандитів у цивільному, які накинулися на журналістів "ДК". В результаті бійки у журналіста "ДК" А.Дзіндзи розбито обличчя, ще один журналіст "ДК" А.Жуковень дістав багато ударів у голову». При цьому, як стверджують в організації, міліція, яка прибула на місце події, нічого не робила.