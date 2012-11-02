У "Дорожному контролі" вважають, що автівку їх активіста спалили самі даішники

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, прокуратурою було встановлено, що в ніч на 1 листопада в чергову частину Будьонівського райвідділу міліції надійшло повідомлення від жителя Донецька О.Богданова про те, що згорів його автомобіль «DACIA Logan».

За цим фактом органами міліції порушено кримінальну справу за ч.2 ст.194 КК України (навмисний підпал).

Наразі проводяться першочергові слідчі дії. Хід слідства контролюється прокуратурою.

У свою чергу, інтернет-видання «Дорожній контроль» повідомляє, що журналіст О.Богданов вже кілька років бере участь у громадському русі «Дорожній контроль» і систематично займається фіксацією незаконних дій донецьких працівників ДАІ.

«Раніше О.Богданов неодноразово одержував погрози від працівників ДАІ по мобільному телефону. Абсолютно очевидно, що підпал було здійснено або самими працівниками ДАІ, або кимсь на їх замовлення», - заявляє видання.