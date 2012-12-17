Ситуація на трасі Київ-Чоп усе ще критична: замети сягають 1,5 метра (додане відео)
11:59, 17 грудня 2012Разное
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Незважаючи на офіційне повідомлення, що рух на трасі Київ–Чоп відновлено, вранці за півтори години жоден автомобіль не проїхав.
Фото http://www.lviv.mns.gov.ua
Як повідомляє ZIK, на даний час на трасі Київ–Чоп, біля села Дуб’є Бродівського району Львівської області, снігові замети потрохи розчищають. По одній смузі автомобілі вже помалу рухаються.
Висота заметів на трасі сягає 1, 5 метри.
Фото http://www.lviv.mns.gov.ua
Військова техніка працювала усю ніч, розчищаючи снігові замети. Зараз погода покращилась. Солдати розкопують машини із кучугур.
Фото http://www.lviv.mns.gov.ua
Відео http://zik.ua
Люди, які потрапили в затор, простояли там 46 годин. Місцеві мешканці запрошували постраждалих переночувати. Також вони приносили людям гарячу їжу та чай.
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