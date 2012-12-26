Рейтинг найнебезпечніших місць Києва оприлюднять у фіналі конкурсу цифрового екологічного плаката

27 грудня. 2012 (четвер)

14-00.

Київ, вул. Воздвиженська, 10-Б,

Екокультурна ініціатива > запрошує на фінал конкурсу цифрового екологічного плаката, мема, мотиватора та демотиватора.

Подібний конкурс вперше проходить на території Східної Європи. Найкращі роботи дизайнерів, які брали участь у конкурсі, будуть показані за допомогою світлового шоу. Шестеро переможців отримають грошові призи та цінні подарунки.

В рамках події творча група BFG влаштує шок-перформанс та приверне увагу публіки до екологічних та культурних трендів і тенденцій в українському суспільстві.

Фіналом дійства стане оголошення і візуалізація рейтинга найнебезпечніших об'єктів, що руйнують екосистему Києва. "Переможці" антирейтингу отримають подарунки від оргкомітету ініціативи "Розумне майбутнє".

Нагадуємо, серед журі конкурсу та учасників заходу будуть присутні:

- координатор WWF в Україні Андрій Білоконь,

- відомий еколог Василь Арбузов,

- громадська активісткаВікторія Свєтлова,

- дизайнер Дмитро Растворцев,

- журналіст Дмитро Казанцев.

Деталі та акредитація: Дмитро Зезюлін 097-578-56-28 zezyulin@prandc.com.ua

www.rozum.kiev.ua