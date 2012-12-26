Рейтинг найнебезпечніших місць Києва оприлюднять у фіналі конкурсу цифрового екологічного плаката
27 грудня. 2012 (четвер)
14-00.
Київ, вул. Воздвиженська, 10-Б,
Екокультурна ініціатива > запрошує на фінал конкурсу цифрового екологічного плаката, мема, мотиватора та демотиватора.
Подібний конкурс вперше проходить на території Східної Європи. Найкращі роботи дизайнерів, які брали участь у конкурсі, будуть показані за допомогою світлового шоу. Шестеро переможців отримають грошові призи та цінні подарунки.
В рамках події творча група BFG влаштує шок-перформанс та приверне увагу публіки до екологічних та культурних трендів і тенденцій в українському суспільстві.
Фіналом дійства стане оголошення і візуалізація рейтинга найнебезпечніших об'єктів, що руйнують екосистему Києва. "Переможці" антирейтингу отримають подарунки від оргкомітету ініціативи "Розумне майбутнє".
Нагадуємо, серед журі конкурсу та учасників заходу будуть присутні:
- координатор WWF в Україні Андрій Білоконь,
- відомий еколог Василь Арбузов,
- громадська активісткаВікторія Свєтлова,
- дизайнер Дмитро Растворцев,
- журналіст Дмитро Казанцев.
Деталі та акредитація: Дмитро Зезюлін 097-578-56-28 zezyulin@prandc.com.ua