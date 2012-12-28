На трасі Київ-Харків не розминулися дві вантажівки: водії загинули на місці (фото)
15:56, 28 грудня 2012Разное
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У Полтавській області внаслідок зіткнення вантажівок загинуло двоє осіб.
Аварія сталася на Полтавщині / Фото : МНС
Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, сьогодні близько 06.30 на 364-му км автодороги ”Київ-Харків” сталося зіткнення двох вантажних автомобілів «ДАФ» та «Рено-Магнум». Внаслідок ДТП на місці пригоди загинули 34-річний та 48-річний водії вантажівок.
Рятувальники, що прибули на місце події, деблокували з авто тіла загиблих водіїв, відбуксирували вантажівки та змили залишки пального з проїжджої частини.
Причина ДТП встановлюється правоохоронними органами.
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