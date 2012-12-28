На трасі Київ-Харків не розминулися дві вантажівки: водії загинули на місці (фото)

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, сьогодні близько 06.30 на 364-му км автодороги ”Київ-Харків” сталося зіткнення двох вантажних автомобілів «ДАФ» та «Рено-Магнум». Внаслідок ДТП на місці пригоди загинули 34-річний та 48-річний водії вантажівок.

Рятувальники, що прибули на місце події, деблокували з авто тіла загиблих водіїв, відбуксирували вантажівки та змили залишки пального з проїжджої частини.

Причина ДТП встановлюється правоохоронними органами.